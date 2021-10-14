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Читатели болгарского «Факти» дали оценку словам Путина о журналистке CNBC
Политика
Читатели болгарского «Факти» дали оценку словам Путина о журналистке CNBC
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

София, 14 октября. Слова президента России Владимира Путина, назвавшего журналистку канала CNBC Хедли Гэмбл красивой, оценили читатели болгарского издания «Факти».

Ранее в рамках Российской энергетической недели Гэмбл задала некорректный вопрос Путину о поставках российского газа в Европу. В ответ российский лидер сделал ей комплимент, назвав женщину красивой и симпатичной. Также он добавил, что журналистка будто не слышала его предыдущего ответа, где он уже все объяснил. В словах президента о красоте многие увидели подтекст.

«Кто смотрел оригинал, понял, что имел в виду Путин. Это был совсем не комплимент! Скорее ирония», — раскрыл истинный смысл этих слов один из читателей.

«Не знаю, при чем тут комплименты, но Путин сказал следующее: красивая, но глупая женщина. Слушает и ничего не понимает! Он имел в виду это, но сказал иначе», — добавил юзер под ником Big.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Читатели иронично отметили, что журналистку отправил лично президент США Джо Байден, чтобы спровоцировать Путина, но у него это не получилось.

«А как иначе! Красивая американка встречается реже красивой русской!» — с юмором отметил еще один читатель.

Также болгары подчеркнули, что Путин является мужчиной, поэтому комплимент в адрес женщины является нормальным явлением.

Ранее сообщалось, что президент России дал интервью для американского телеканала CNBC. В нем Путин ответил на вопрос о своем преемнике и высказал мнение о мировой повестке.

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