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Семь ресторанов Москвы впервые в истории получили звезду «Мишлен»

  /   Обновлено: 14 октября 2021 20:39
Экономика
Семь ресторанов Москвы впервые в истории получили звезду «Мишлен»
pixabay.com

Москва, 14 октября. Церемония вручения звезд «Мишлен» столичным ресторанам и кафе состоялась в концертном зале «Зарядье» в Москве 14 октября. Всего награды удостоились семь заведений: Selfie, Beluga, White Rabbit, Grand Cru, Biologie, Сахалин и Савва.

Таким образом, Москва оказалась первым городом СНГ, рестораны и кафе которого отметили звездами «Мишлен». Россия стала 33-й страной, для которой были подготовлены гастрономические «Красные гиды».

Ресторан может получить от одной до трех звезд «Мишлен». Одна звезда указывает на высокое мастерство поваров заведения. Две звезды свидетельствуют, что блюда здесь достойны того, чтобы ради них изменили маршрут путешествия. Наивысшая оценка в виде трех звезд присваивается тем местам, ради которых стоит специально отправиться в конкретный город.

Как отмечали столичные власти, составление гида «Мишлен» положительно повлияет на развитие гастрономического туризма в Москве, а также привлечет к местным ресторанам внимание журналистов и блогеров со всего мира.

Россияне проводят в ресторанах встречи с друзьями в 10 раз чаще, чем свидания. К такому выводу пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co.

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