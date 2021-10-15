Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 октября 08:37
08:32
Шоу-бизнес
Блогер Саша Спилберг напугала подписчиков внезапным исчезновением
08:30
Политика
Экс-депутат Рады Журавко упрекнул ЕС в использовании интеграции с Украиной в своих целях
08:19
Политика
Политолог Стариков описал цель статьи Медведева
08:15
Политика
Экс-депутат Рады Журавко назвал Украину антироссийским проектом
08:08
Происшествия
Суд Петербурга отправил экс-следователя в тюрьму на пять лет за взятку в 1,2 млн рублей
08:04
Политика
Политолог Стариков объяснил, зачем Нуланд прилетела в Москву
08:00
Весь мир
Турецкие избиратели считают, что партия Эрдогана провалится на выборах в 2023 году
08:00
Экономика
Публицист Анпилогов: Французские компании готовы добывать в России «белый» водород
07:57
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу из пистолета около торгового центра в Барнауле
07:50
Общество
Экстренные службы сообщили о задымлении на Курской АЭС
Все новости

Турецкие избиратели считают, что партия Эрдогана провалится на выборах в 2023 году
Весь мир
Турецкие избиратели считают, что партия Эрдогана провалится на выборах в 2023 году
Федеральное агентство новостей  / 

Оппозиция все больше сомневается в душевном благополучии Эрдогана, курс национальной валюты Турции резко упал по отношению к доллару, Анкара хочет закупить новые F-16 у США. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Большинство турецких избирателей считают, что партия Эрдогана отстранится от власти в 2023 году

По данным недавнего опроса, проведенного социологическим агентством Metropoll, 53,7% избирателей Турции считают, что «Партия справедливости и развития» (ПСР) утратит свое влияние как правящая на всеобщих выборах 2023 года.

Только 37,8% респондентов считают, что ПСР останется у власти. Среди тех, кто голосует за нее, 65,8% верят в победу и 25,7% избирателей сомневаются в блоке.

Среди голосующих за «Партию националистического движения» (ПНД), партнера ПСР по правящей коалиции, доля тех, кто считает, что движение Реджепа Тайипа Эрдогана останется у власти, составила 55,2%.

Подавляющее большинство в 83,2% избирателей основной оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) считают, что ПСР отстранится от власти в 2023 году, и около 10% уверены, что сторонники Эрдогана останутся у руля.

Между тем, 79,7% избирателей курдской «Народной демократической партии» (НДП) полагают, что в 2023 году двадцатилетний срок пребывания у власти ПСР подойдет к концу.

ПСР также оказалась партией с наибольшим падением доли избирателей в августовском опросе, проведенном Metropoll. В этом опросе также выяснилось, что 37% не определившихся граждан были бывшими избирателями ПСР.

Граждане Турции не доверяют правительству Эрдогана

Согласно сентябрьскому опросу группы политологов, проведенному Yöneylem, 53% турецких граждан потеряли веру в президентскую систему. Около 60% не верят Турецкому статистическому институту (TÜİK). Кроме того, 52% респондентов не доверяют министерству образования.

Даже среди сторонников правящей коалиции, состоящей из ПСР и ПНД, поддержка президентской системы ослабла. 47% процентов граждан вообще не доверяют аппарату президента. Свое доверие ему выказывают только 33%.

Оппозиция сомневается в душевном благополучии Эрдогана

Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу обратил внимание на тот факт, что глава Турции продолжает повторять одни и те же обвинения против политических оппонентов, что побудило его усомниться в душевном благополучии президента.

«Последние дни ты все время повторяешь одно и то же. Ты в порядке?», — написал Кылычдароглу в адрес Эрдогана 9 октября.

Замечания последовали после того, как Эрдоган обвинил РНП в неэффективности во всех вопросах, а также повторил свои замечания о том, что Кылычдароглу несет ответственность за то, что Управление социального страхования (SSK) обанкротилось, когда он был его председателем.

Акшенер предложила Эрдогану витамины от рассеянности

Лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер предложила судоку и витамин «B» президенту Реджепу Тайипу Эрдогану против «рассеянности».

«Господин Эрдоган, очевидно, что вы и ваша партия страдаете синдромом выгорания. Очевидно, что вы устали от бремени, возложенного на ваши плечи этой причудливой системой», — сказала она, имея в виду президентское правление.

По словам Акшенер, несмотря на то, что «Хорошая партия» и другие вносят предложения для борьбы с коронавирусом в стране, Эрдоган утверждает, что оппозиция не пытается помогать Турции более успешно справляться с пандемией.

«Он на самом деле сказал это! Он, видимо, пошутил», — добавила она.

Делегация «Талибана» посетила Турцию

Турция обсудила в Анкаре с делегацией движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) возвращение на родину афганских беженцев.

Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил:

«Мы обсудили вопрос предотвращения потока мигрантов из Афганистана. Кроме того, многие афганцы, находящиеся в Турции, хотят вернуться на свою родину. В ходе переговоров талибы пообещали помочь им в случае возвращения».

Курдский политик Демирташ может быть освобожден в ноябре

Согласно информации турецкой службы Deutsche Welle, Анкара направила письмо в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно продолжающегося заключения бывшего сопредседателя прокурдской НДП Селахаттина Демирташа. Анкара заявила, что политик может быть «освобожден с испытательным сроком» 3 ноября, а если этого не произойдет, он будет отбывать срок до 3 января 2023 года.

Послание было направлено после того, как комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение турецким властяи и призвал их предоставить информацию по делу Демирташа до 30 сентября.

В своем ответе Анкара утверждала, что постановление ЕСПЧ распространяется только на период содержания Демирташа под стражей с 4 ноября 2016 года по 7 декабря 2018 года и что политик в настоящее время находится в заключении по другому делу, возбужденному против него в сентябре 2019 года — тогда Генеральная прокуратура Турции отдала приказ об аресте оппозиционера в рамках расследования протестов, произошедших в 2014 году.

«Министр СМИ» ИГ владел в Турции тремя компаниями

По данным Стамбульской торговой палаты, Омер Йетек, высокопоставленный член «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ), ответственный за медиа-крыло джихадистов, до присоединения к группировке владел и управлял тремя компаниями в Турции. Он продолжал вести бизнес в стране даже после того, как вступил в ряды террористической организации, сообщает информационное агентство ANKA.

Йетек ранее был задержан и осужден за распространение видео с сожжением двух турецких военнослужащих боевиками ИГ.

Ирак арестовал финансового руководителя ИГ

Иракские власти заявили, что высокопоставленный боевик ИГ Сами Джасима аль-Джабури был задержан при поддержке турецкой разведки в ходе секретной операции. США за его поимку предлагали вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми ранее объявил в Twitter, что Аль-Джабури был арестован спецслужбами «за пределами» Ирака в ходе «сложной внешней операции», не назвав места.

Валюта Турции резко упала по отношению к доллару

Турецкая лира 12 октября упала до рекордно низкого уровня. Экономисты в качестве причины указывают на неожиданное решение Центрального банка Турции снизить процентные ставки в прошлом месяце.

Лира достигла 9,03 против доллара на прошлой неделе. В четверг был побит новый рекорд: 9,18 лиры за доллар после того, как Реджеп Тайип Эрдоган объявил об увольнении трех высокопоставленных функционеров турецкого ЦБ.

Турция хочет купить новые F-16 у США

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция рассматривает возможность покупки истребителей F-16 у США. Тем самым он подтвердил информацию агентства Reuters, которое сообщало, что Анкара обратилась к Штатам с просьбой закупить 40 истребителей F-16 и около 80 комплектов для модернизации существующих боевых самолетов.

Седат Пекер рассказал о «расстрельном списке» Анкары

Лидер турецкой мафии Седат Пекер, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил, что у него есть информация о существовании «списка подлежащих ликвидации турецких граждан за рубежом».

«В этом списке есть мое имя, а также имена некоторых журналистов-диссидентов», — написал он в Twitter.

Ранее также появилась информация о том, что власти ФРГ сообщили некоторым уроженцам Турции, находящимся в Германии, о том, что у Берлина есть данные об угрозе их жизням.

Пилоты покидают Турцию в поисках лучшей работы за границей

В апреле 2020 года количество полетов в Турции сократилось почти на 90% по сравнению с годом ранее. Спрос до сих пор не восстановился до уровня 2019 года.

По словам Мурата Эрсоя, президента Турецкой ассоциации пилотов авиалиний (TALPA), во время пандемии COVID-19 компании снизили некоторым пилотам зарплату на 50%, тогда как других перевели на неполный рабочий день или оплачивают им лишь летные часы. В результате турецкие летчики начали покидать страну в поисках более высокооплачиваемой работы. За пределами Турции пилоты могут летать больше и получать зарплату на 4-5 выше, чем они зарабатывали на родине.

Такие авиакомпании, как FlyDubai, базирующаяся в ОАЭ, получили много заявок от турецких специалистов. По словам официальных лиц компании, они были удивлены притоком этих предложений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Турецкие избиратели считают, что партия Эрдогана провалится на выборах в 2023 году
турция дайджест стамбульский волк
Комментировать