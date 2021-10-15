Турецкие избиратели считают, что партия Эрдогана провалится на выборах в 2023 году

Оппозиция все больше сомневается в душевном благополучии Эрдогана, курс национальной валюты Турции резко упал по отношению к доллару, Анкара хочет закупить новые F-16 у США. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Большинство турецких избирателей считают, что партия Эрдогана отстранится от власти в 2023 году

По данным недавнего опроса, проведенного социологическим агентством Metropoll, 53,7% избирателей Турции считают, что «Партия справедливости и развития» (ПСР) утратит свое влияние как правящая на всеобщих выборах 2023 года.

Только 37,8% респондентов считают, что ПСР останется у власти. Среди тех, кто голосует за нее, 65,8% верят в победу и 25,7% избирателей сомневаются в блоке.

Среди голосующих за «Партию националистического движения» (ПНД), партнера ПСР по правящей коалиции, доля тех, кто считает, что движение Реджепа Тайипа Эрдогана останется у власти, составила 55,2%.

AK Parti gelecek seçimi kazanıp iktidarını sürdürebilecek mi? pic.twitter.com/75KRyUns3M — Ozer Sencar (@ozersencar1) October 12, 2021

Подавляющее большинство в 83,2% избирателей основной оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) считают, что ПСР отстранится от власти в 2023 году, и около 10% уверены, что сторонники Эрдогана останутся у руля.

Между тем, 79,7% избирателей курдской «Народной демократической партии» (НДП) полагают, что в 2023 году двадцатилетний срок пребывания у власти ПСР подойдет к концу.

ПСР также оказалась партией с наибольшим падением доли избирателей в августовском опросе, проведенном Metropoll. В этом опросе также выяснилось, что 37% не определившихся граждан были бывшими избирателями ПСР.

Граждане Турции не доверяют правительству Эрдогана

Согласно сентябрьскому опросу группы политологов, проведенному Yöneylem, 53% турецких граждан потеряли веру в президентскую систему. Около 60% не верят Турецкому статистическому институту (TÜİK). Кроме того, 52% респондентов не доверяют министерству образования.

Даже среди сторонников правящей коалиции, состоящей из ПСР и ПНД, поддержка президентской системы ослабла. 47% процентов граждан вообще не доверяют аппарату президента. Свое доверие ему выказывают только 33%.

Оппозиция сомневается в душевном благополучии Эрдогана

Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу обратил внимание на тот факт, что глава Турции продолжает повторять одни и те же обвинения против политических оппонентов, что побудило его усомниться в душевном благополучии президента.

«Последние дни ты все время повторяешь одно и то же. Ты в порядке?», — написал Кылычдароглу в адрес Эрдогана 9 октября.

Замечания последовали после того, как Эрдоган обвинил РНП в неэффективности во всех вопросах, а также повторил свои замечания о том, что Кылычдароглу несет ответственность за то, что Управление социального страхования (SSK) обанкротилось, когда он был его председателем.

Erdoğan, yarısı bayat hep aynı nakarata girmişsin yine. "Üç koyun", "SSK’yı batırdı", "CeHaPe", "Bay Kemal". Çok tekrar ediyorsun bu aralar kendini, sahi iyi misin? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 9, 2021

Акшенер предложила Эрдогану витамины от рассеянности

Лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер предложила судоку и витамин «B» президенту Реджепу Тайипу Эрдогану против «рассеянности».

«Господин Эрдоган, очевидно, что вы и ваша партия страдаете синдромом выгорания. Очевидно, что вы устали от бремени, возложенного на ваши плечи этой причудливой системой», — сказала она, имея в виду президентское правление.

По словам Акшенер, несмотря на то, что «Хорошая партия» и другие вносят предложения для борьбы с коронавирусом в стране, Эрдоган утверждает, что оппозиция не пытается помогать Турции более успешно справляться с пандемией.

«Он на самом деле сказал это! Он, видимо, пошутил», — добавила она.

Sayın Erdoğan, belli ki partin gibi artık sen de tükenmişlik yaşıyorsun.



Bu ucube sistemin sırtına bindirdiği yükten artık yorulmuşsun.



O nedenle B vitaminini ihmal etmemeni ve basketbol oynamaya çalışmak yerine, Sudoku çözmeni tavsiye ediyorum... pic.twitter.com/yEwg8Pi33i — Meral Akşener (@meral_aksener) October 13, 2021

Делегация «Талибана» посетила Турцию

Турция обсудила в Анкаре с делегацией движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) возвращение на родину афганских беженцев.

Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил:

«Мы обсудили вопрос предотвращения потока мигрантов из Афганистана. Кроме того, многие афганцы, находящиеся в Турции, хотят вернуться на свою родину. В ходе переговоров талибы пообещали помочь им в случае возвращения».

TALİBAN HEYETİ ANKARA'DA



Çavuşoğlu: Taliban, Kızılay ve Diyanet'le de görüşecek https://t.co/Wfv39Wdnup pic.twitter.com/nZrvogRKLr — Tele1 TV (@tele1comtr) October 14, 2021

Курдский политик Демирташ может быть освобожден в ноябре

Согласно информации турецкой службы Deutsche Welle, Анкара направила письмо в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно продолжающегося заключения бывшего сопредседателя прокурдской НДП Селахаттина Демирташа. Анкара заявила, что политик может быть «освобожден с испытательным сроком» 3 ноября, а если этого не произойдет, он будет отбывать срок до 3 января 2023 года.

Послание было направлено после того, как комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение турецким властяи и призвал их предоставить информацию по делу Демирташа до 30 сентября.

В своем ответе Анкара утверждала, что постановление ЕСПЧ распространяется только на период содержания Демирташа под стражей с 4 ноября 2016 года по 7 декабря 2018 года и что политик в настоящее время находится в заключении по другому делу, возбужденному против него в сентябре 2019 года — тогда Генеральная прокуратура Турции отдала приказ об аресте оппозиционера в рамках расследования протестов, произошедших в 2014 году.

AKP'den Demirtaş için 3 Kasım'da şartlı tahliye mesajıhttps://t.co/c3kHvDD1xz pic.twitter.com/ekMAY7BsUa — soL Haber (@solhaberportali) October 8, 2021

«Министр СМИ» ИГ владел в Турции тремя компаниями

По данным Стамбульской торговой палаты, Омер Йетек, высокопоставленный член «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ), ответственный за медиа-крыло джихадистов, до присоединения к группировке владел и управлял тремя компаниями в Турции. Он продолжал вести бизнес в стране даже после того, как вступил в ряды террористической организации, сообщает информационное агентство ANKA.

Йетек ранее был задержан и осужден за распространение видео с сожжением двух турецких военнослужащих боевиками ИГ.

????IŞİD’in ‘medya bakanı’ Ömer Yetek’in Türkiye’de üç şirketi olduğu ortaya çıktıhttps://t.co/qvjKfxPslO — dokuz8HABER (@dokuz8haber) October 11, 2021

Ирак арестовал финансового руководителя ИГ

Иракские власти заявили, что высокопоставленный боевик ИГ Сами Джасима аль-Джабури был задержан при поддержке турецкой разведки в ходе секретной операции. США за его поимку предлагали вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми ранее объявил в Twitter, что Аль-Джабури был арестован спецслужбами «за пределами» Ирака в ходе «сложной внешней операции», не назвав места.

Iraqi security officials say that the #Turkish intelligence has been key in the capture of Sami Jasim, a high-ranking ISIS leader.



▪️Jasim was in northwest #Syria.

▪️He was lured over the border, arrested in #Turkey and transferred to #Iraq with a military plane.



- Reuters - pic.twitter.com/IG7mgjBm7v — EHA News (@eha_news) October 12, 2021

Валюта Турции резко упала по отношению к доллару

Турецкая лира 12 октября упала до рекордно низкого уровня. Экономисты в качестве причины указывают на неожиданное решение Центрального банка Турции снизить процентные ставки в прошлом месяце.

Лира достигла 9,03 против доллара на прошлой неделе. В четверг был побит новый рекорд: 9,18 лиры за доллар после того, как Реджеп Тайип Эрдоган объявил об увольнении трех высокопоставленных функционеров турецкого ЦБ.

Turkish lira hits record low after Erdogan sacks central bank officials via @FT

https://t.co/TkGOM6gSTj — HAKAN AKBAŞ (@hakana) October 14, 2021

Турция хочет купить новые F-16 у США

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция рассматривает возможность покупки истребителей F-16 у США. Тем самым он подтвердил информацию агентства Reuters, которое сообщало, что Анкара обратилась к Штатам с просьбой закупить 40 истребителей F-16 и около 80 комплектов для модернизации существующих боевых самолетов.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Türkiye'nin F-16 teklifiyle ilgili flaş açıklama



????“Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi ve elimizdeki F-16’ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir.”



????https://t.co/VW13ViXK32 pic.twitter.com/AiqDud3EJs — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 12, 2021

Седат Пекер рассказал о «расстрельном списке» Анкары

Лидер турецкой мафии Седат Пекер, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил, что у него есть информация о существовании «списка подлежащих ликвидации турецких граждан за рубежом».

«В этом списке есть мое имя, а также имена некоторых журналистов-диссидентов», — написал он в Twitter.

Ранее также появилась информация о том, что власти ФРГ сообщили некоторым уроженцам Турции, находящимся в Германии, о том, что у Берлина есть данные об угрозе их жизням.

Пилоты покидают Турцию в поисках лучшей работы за границей

В апреле 2020 года количество полетов в Турции сократилось почти на 90% по сравнению с годом ранее. Спрос до сих пор не восстановился до уровня 2019 года.

По словам Мурата Эрсоя, президента Турецкой ассоциации пилотов авиалиний (TALPA), во время пандемии COVID-19 компании снизили некоторым пилотам зарплату на 50%, тогда как других перевели на неполный рабочий день или оплачивают им лишь летные часы. В результате турецкие летчики начали покидать страну в поисках более высокооплачиваемой работы. За пределами Турции пилоты могут летать больше и получать зарплату на 4-5 выше, чем они зарабатывали на родине.

Такие авиакомпании, как FlyDubai, базирующаяся в ОАЭ, получили много заявок от турецких специалистов. По словам официальных лиц компании, они были удивлены притоком этих предложений.

Fly Dubai: Türk pilotlardan gelen yoğun talebe şaşırdıkhttps://t.co/Y9xYm5LVLA — duvaR (@gazeteduvar) October 13, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.