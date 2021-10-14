Специалист по ЖКХ Худяев объяснил, кто должен выбирать управляющую компанию

Новость о том, что полномочия по назначению управляющих компаний могут перейти к региональным операторам по управлению жильем, мягко говоря, взволновала общественность. По задумке Торгово-промышленной палаты, регоператоры будут отбирать компании на основе открытых конкурсных процедур.

Стоит ли гражданам паниковать раньше времени? Чем продиктованы такие меры? Как может измениться ЖКХ в России с принятием данной стратегии? На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответил руководитель ЖКХ-контроля в Ленинградской области Сергей Худяев.

По мнению гостя пресс-центра, факт волнения участников рынка — реакция правильная, ведь реагировать нужно, чтобы понимать, как будут развиваться события в дальнейшем.

«Это же экономика, во всяком случае, ее серьезный участок. Но то, что прописано в проекте стратегии до 2030 года — это все-таки не про разделение рынка, а про то, что РФ не только два крупных субъекта — Санкт-Петербург и Москва, где государство пытается контролировать управление жилым фондом, — а есть очень много муниципальных образований, где муниципальный фонд в плохом состоянии», — говорит Худяев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он также указывает и на явную проблему «брошенных» домом в стране, обслуживание которых местные УК на себя не берут. А новая формулировка, по мнению спикера, может ситуацию изменить, но это будет уместно лишь с сохранением того порядка, который существует на сегодня.

По словам Сергея Худяева, новая стратегия ЖКХ охватывает множество направлений: жилищное управление, стройки, обучение специалистов для сферы ЖКХ, капитальный ремонт, энергоэффективность и другие. Иными словами, учтено все.

«Экспертное сообщество очень много месяцев работало над внесением правок, корректировками в этой стратегии, и мы надеемся, что все то, что одни узкие специалисты внесли, вторые посмотрели, проверили и убедились, что это необходимо. Во всяком случае, в самой стратегии никаких противоречий нет, все очень правильно», — говорит гость пресс-центра.

План создания регоператоров по управлению жильем отражен в проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которую разработал Минстрой. Теперь для граждан остается главным вопрос: смогут ли они и в дальнейшем сами выбирать УК, ведь более 90% жилья находится в частной собственности.

«Если будут вводить регионального оператора по управлению жильем, то однозначно нужно внесение правок в жилищный кодекс. Мы говорим о том, что этот зарождающийся управленческий инструмент должен заменить собственников. А это входит в довольно серьезное противоречие с большим количеством нормативно правовых актов. И то, как этот механизм будет работать и в то же время не противоречить сложившейся практике, это вызывает сомнение», — говорит Худяев.

В заключение он также добавил, что, быть может, именно по этим причинам первыми, кто отреагировал на возможные изменения достаточно бурно, стало предпринимательское сообщество, которое управляет жилым фондом и понимает, что есть некие риски, на которые обязательно необходимо обратить внимание.

Ранее сообщалось, что правительство России готовится модернизировать сферу жилищно-коммунального хозяйства. Плановое повышение объемов вводимого в эксплуатацию жилья и улучшение городской среды требуют внесения корректировок в существующий подход к организации жилищно-коммунального хозяйства. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.