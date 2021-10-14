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Читателей Wiadomosci повергла в ужас новость о предстоящих учениях ВС РФ в Таджикистане
Армия
Читателей Wiadomosci повергла в ужас новость о предстоящих учениях ВС РФ в Таджикистане
Федеральное агентство новостей

Варшава, 14 октября. Читателей польской газеты Wiadomosci повергла в ужас новость о военных учениях ВС РФ в Таджикистане. Некоторые поляки начали откровенно паниковать, предсказывая скорый «захват» российскими солдатами Прибалтики.

В польском издании появился материал, посвященный совместным военным учениям участников Организации Договора о коллективной безопасности в Таджикистане. Отмечается, что маневры под названием «Взаимодействие-2021» будут проходить с 18 по 23 октября на границе с Афганистаном. Эта публикация так потрясла жителей Польши, что они принялись писать откровенно абсурдные комментарии о мечтах президента РФ Владимира Путина восстановить СССР, передает «ПолитРоссия».

«Россия мечтает восстановить Советский Союз. <…> Если Европа начнет разваливаться, о чем мечтает Путин, захват Украины и Прибалтики будет лишь вопросом времени», – написал один из пользователей.

pixabay.com /

При этом были и те, кто адекватно оценивает ситуацию и хорошо понимает, зачем военнослужащие проводят различные учения. Стоит отметить, что жители западных стран довольно часто обвиняют Москву в агрессивном поведении без каких-либо оснований.

«Без преувеличения. Все страны проводят учения. Кому нужна необученная армия? НАТО тоже тренируется! Это не новость», — заявил читатель.

Ранее сообщалось, что укрепление обороноспособности Калининградской области заставляет Польшу нервничать. Недавно стало известно, что Минобороны РФ перебросило туда модернизированные танки Т-72БЗМ.

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