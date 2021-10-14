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Рустам Солнцев заявил, что Маша Распутина как артистка уже «мертва»
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев заявил, что Маша Распутина как артистка уже «мертва»
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 октября. Шоумен и блогер Рустам Солнцев резко высказался о певице Маше Распутиной, дочь которой устроила драку в программе Андрея Малахова «Прямой эфир». Он обратил внимание, что интерес к артистке уже давно пропал.

По его словам, Маша Распутина уже давно нигде не выступает. Коммерческие предложения за последние полгода у нее вряд ли были, добавил блогер. Солнцев убежден, что как артистка Распутина уже «мертва».

«Она «мертвая» артистка, которая когда-то была популярной. Сейчас она как артистический материал — мертва. Ну, снимается она на телике. Надевает она эти глупейшие для ее возраста платья. И что? Говорить об артистке мы не можем», — сказал Рустам Солнцев в интервью изданию «Слово и Дело».

Шоумен не понимает, для чего девушку отправили на телевидение в шоу Малахова с историей о «домогательствах» со стороны сводного брата. Не исключено, что в новом выпуске может появиться и сама Маша Распутина, которая расставит все точки над «i».

Наследница певицы пришла в студию к Малахову и поведала историю о тяжелых отношениях в семье. Как утверждает девушка, сводный брат совращал ее, когда она была подростком, передает «Вечерняя Москва».

В какой-то момент дочь Распутиной не сдержалась и набросилась на родственника с кулаками прямо в эфире. Разнять разъяренных членов семьи удалось только родным.

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