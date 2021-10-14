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Катар исключил нормализацию отношений с Израилем

  /   Обновлено: 14 октября 2021 20:50
Весь мир
Катар исключил нормализацию отношений с Израилем
Global Look Press  /  Felix Zahn / photothek.net

Доха, 14 октября. Соглашения о нормализации отношений между еврейским государством и арабскими странами несовместимы с политикой Катара, заявил министр иностранных дел эмирата Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани на Форуме глобальной безопасности-2021 в Дохе.

По словам дипломата, невозможно рассчитывать на «экономическую нормализацию» с Израилем, пока существует «оккупация» палестинских земель.

«Что касается нашей внешней политики, то шаги в рамках «Авраамского договора» несовместимы с нами. В настоящее время мы не видим надлежащего поведения и [требуемой] позиции со стороны Израиля для достижения мирного решения с палестинцами. Я не думаю, что Катар предпримет шаги для нормализации отношений», — сказал Мухаммад Аль Тани.

По мнению чиновника, экономические меры, которые еврейское государство принимает для улучшения жизни палестинцев, решают лишь малую часть проблемы.

Катар и ближневосточный кризис

Позиция Дохи в израильско-палестинском конфликте является неизменной на протяжении многих лет. Она предусматривает прекращение «оккупации» и создание Государства Палестина со столицей в Иерусалиме. Кроме того, Катар выступает за способствование возращению палестинских беженцев в свои дома.

Эмират ратует за урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, в рамках Арабской мирной инициативы и в соответствии с принципом «двух государств для двух народов».

На протяжении определенного времени Израиль и Катар сохраняли двусторонние связи, однако после очередного крупного вооруженного конфликта в 2008–2009 гг. между еврейским государством и Палестиной Доха открыто выступила против еврейского государства и разорвала отношения. Несмотря на это, страны вступали в контакт при необходимости.

В частности, в августе они объявили об утверждении нового механизма оказания финансовой помощи государственным служащим и малоимущим семьям из сектора Газа. В рамках договора Катар помогает десяткам тысяч палестинцев в анклаве. При этом Тель-Авив пытается предотвратить финансирование военных планов ХАМАС. Список получателей также утверждается чиновниками еврейского государства.

Мирные соглашения

Тем не менее настойчивую позицию Катара не разделяют некоторые арабские государства. В сентябре 2020 года лидеры Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна подписали «Авраамский договор» о нормализации отношений. В следующем месяце еврейское государство и Судан объявили о намерениях двигаться в этом направлении, а уже в декабре Марокко установило дипломатические контакты с Израилем.

Помимо них, из числа арабских стран хорошие отношения с Тель-Авивом уже давно поддерживают Египет и Иордания, примирившиеся с израильтянами еще в 1979 и 1994 годах соответственно.

На днях стало известно, что Соединенные Штаты, ОАЭ и Израиль запустили две рабочие группы в рамках планов Вашингтона по продвижению нормализации отношений между еврейским государством и арабскими странами.

Федеральное агентство новостей /

Среди наиболее вероятных кандидатов на примирение логично рассматривать Ирак. Влияние Вашингтона на Багдад велико, поэтому такой расклад возможен, однако Тегеран, по всей видимости, будет препятствовать этой сделке. Тем не менее министр регионального сотрудничества еврейского государства Иссави Фредж заявил, что именно эта страна может стать следующим арабским государством, нормализовавшим отношения с Тель-Авивиом.

Другим вероятным арабским партнером Израиля может оказаться Оман. По словам главы Отдела Ближнего Востока и мирного процесса МИД Израиля Элиава Биньямина, Маскат может следующим присоединиться к соглашениям.

На этом фоне палестинская исламистская организация ХАМАС призвала мусульманских лидеров не верить «ложным обещаниям» Израиля и не идти на нормализацию отношений с Тель-Авивом. В целом как в секторе Газа, так и на Западном берегу «Авраамский договор» рассматривается как предательство со стороны арабских стран в стремлении Палестины создать свое государство.

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израиль катар авраамский договор
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