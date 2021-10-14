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Россия помогла ЦАР систематизировать работу таможенного ведомства
Весь мир
Россия помогла ЦАР систематизировать работу таможенного ведомства
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 14 октября. Таможенники Центральноафриканской Республики совместно с российскими специалистами завершили экономическую миссию на пограничных постах. За пять месяцев программа принесла положительный результат и увеличила внутренние доходы страны.

Об итогах мероприятия по обмену опытом сообщил министр финансов и бюджета ЦАР Эрве Ндоба:

«Мы провели квартальную оценку проекта. Проанализировав отчет и рекомендации, утвержденные Главным управлением таможни, мы получили более чем удовлетворительный результат. Выражаем благодарность россиянам за оказанную поддержку».

Суть программы состояла в обучении персонала ведомства досмотру прибывающего транспорта и оформлению документов. Это позволило снизить количество контрабанды и грузов, попадающих на территорию ЦАР без уплаты налогов и пошлин.

Политик уточнил, что, несмотря на завершение миссии, правительство попросило Россию продолжить оказание технической помощи пограничным службам. Ндоба высоко оценил комплексный вклад отечественных специалистов в восстановление страны. Он поблагодарил их за помощь с систематизацией работы таможни.

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