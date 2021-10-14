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Власти Израиля утвердили план нового поселения в Восточном Иерусалиме
Весь мир
Власти Израиля утвердили план нового поселения в Восточном Иерусалиме
Невские Новости  /  Елена Тихановская

Тель-Авив, 14 октября. Спорная экспроприация квартала «Гиват Хаматос» в восточном Иерусалиме была одобрена городским комитетом по планированию и строительству. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Утвержденный проект отрежет район Бейт-Сафафа от палестинских деревень. Он предполагает соединение израильских поселений, которые представляют собой скопление караванов и передвижных домов, построенных в начале 1990-х годов для мигрантов из Эфиопии.

«Израиль возводит на конфискованных землях долгосрочные постройки», — заявил аналитик Халил Туфакджи.

По самым скромным подсчетам, площадь аннексированных земель, отведенных под постройку составляет около 90 гектаров. Часть из них принадлежала Немецкой лютеранской церкви, другие районы являются частной собственностью палестинцев.

Встреча с американцами

Скандальное объявление о строительстве было сделано на следующий день после встречи министра иностранных дел Израиля Яира Лапида с вице-президентом США Камалой Харрис, которая прошла в Вашингтоне.

В прежние годы израильские строительные инициативы в Восточном Иерусалиме встречали сопротивление со стороны Запада. С 2012-го планы по строительству жилых домов в поселении встречали резкое противодействие со стороны Германии и США, поэтому их реализация откладывалась.

В апреле 2020 года Израиль объявил о намерении построить 6 500 единиц жилья, а уже в ноябре того же года власти выставили на тендер заявку на строительство 1 257 квартир.

Если Тель-Авив приступит к работам, это будет первым новым поселением, созданным в Восточном Иерусалиме за последние два десятка лет.

Цель израильтян

Новый квартал «Гиват Хаматос» является частью генерального плана «Большой Иерусалим», где в числе основных целей упомянуто «сохранение твердого еврейского большинства в городе», чтобы закрепить израильское господство путем соединения поселений на Западном берегу с Иерусалимом и Тель-Авивом.

Тем временем израильские власти задумываются о дальнейшей ползучей экспансии. Как сообщает издание Haaretz, профильный комитет утвердил планы по расширению еще одного иерусалимского поселения «Писгат Зеев», которое находится на палестинской земле в районе Бейт-Ханина, Шуафат и Хизма.

А на следующей неделе власти обсудят план Е1, который разделит оккупированный Западный берег и свяжет блок поселений Маале-Адумим с Иерусалимом.

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