Королевский биограф Кейт Николл: Принц Уильям чуть не ушел от Кейт Миддлтон

Большая часть британцев просто не могут нарадоваться, глядя на королевскую супружескую пару принца Уильяма и Кейт Миддлтон, пишет издание «7дней».

В популярных рейтингах принц и герцогиня занимают почетные третье и четвертое места соответственно. Первое и второе место занимают королева и почивший этой весной ее супруг принц Филипп. Подданные монархии по-прежнему сохранили о нем теплые воспоминания.

Кейт и Уильям в апреле этого года отметили десятую годовщину свадьбы. Они воспринимаются всеми как идеальная пара. Так однако было не всегда.

В кризисный момент их отношений у Уильяма была мысль раз и навсегда порвать с Кейт. Причиной этому стал не просто случайный каприз или плод мрачных мыслей, возникший из-за плохого настроения. Прежде чем дойти до таких мыслей, у Уильяма были несколько дней размышлений об отношениях с будущей герцогиней.

Мысли Уильяма посещали разные. У него остались тяжелые, даже травматические воспоминания об отношениях его родителей: принца Чарльза и Дианы Спенсер. Принцесса Диана действительно делилась своими переживаниями со старшим сыном. Последующий развод и гибель матери усугубили эффект, и детская психика потерпела некоторые изменения. Он больше всего боялся повторить роковую ошибку отца — выбрать не ту женщину и заставить ее страдать.

Такие личные подробности рассказала королевский биограф Кейт Николл. Она беседовала с близкими друзьями принца.

Мысли о невозможности предстоящего брака закрались в голову Уильяма еще в 2006 году, когда он был студентом военной академии. В ту эпоху у принца практически не было времени на Кейт. Он активно тренировался, учился и готовился к экзаменам. Потеряв серьезную толику внимания любимого, Миддлтон начала капризничать и поставила своему парню ультиматум: или отношения, или карьера, учеба.

Молодой принц был вынужден самостоятельно принять решение. Причем когда он поделился своими мыслями с бабушкой королевой Елизаветой, она предложила ему хорошенько подумать, прежде чем делать предложение избраннице.

Он думал около года и в итоге решился расстаться с Кейт раз и навсегда. Он заявил, что уходит от нее, но потом понял, что совершил ошибку, после чего состоялась их помолвка.

Ранее принц Уильям рассказывал о необычном увлечении своей возлюбленной.