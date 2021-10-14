Безусловное преступление: каковы последствия расстрела толпы протестующих в Бейруте

Митинг за отставку ведущего следователя по делу о взрывах в порту Бейрута Тарека Битара привел к перестрелкам с людскими жертвами. В столицу Ливана введены части национальной армии, в то время как драматичная история с зашедшим в тупик расследованием дополнилась кровопролитием.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в обстановке в Бейруте в настоящий момент, в подробностях произошедшей вспышки насилия, а также в перспективах расследования вместе с независимым экспертом и политологом Дмитрием Бабичем.

Взрыв продолжает убивать

Утром 14 октября в Бейруте начался митинг, организованный ливанскими шиитскими организациями «Хезболла» и «Амаль». Демонстранты выступили с требованием об отстранении судьи Битара от расследования печально известных событий 4 августа 2020 года, когда детонация аммиачной селитры в столичном порту привела к многочисленным жертвам и разрушениям.

Это мероприятие состоялось после того, как премьер-министр страны Наджиб Микати решил снять с подозреваемых депутатскую неприкосновенность, которая не позволяла следователю вызвать обвиняемых на допросы. Речь идет о представителях властной элиты, силовиках и членах «Хезболлы».

Beirut blast: 6 killed, 32 injured as Hezbollah protests investigation https://t.co/NicrKSxB9k — August Rosado (@Bible_Prophecy) October 14, 2021

По сообщениям свидетелей, все началось с того, что один из членов собравшейся толпы достал пистолет и стал стрелять по находящимся рядом людям. Стрелок определенно не был одинок: с балкона близлежащего здания посредством автоматического оружия также был открыт огонь неизвестными.

Вскоре последовал ввод армейских частей и дополнительных полицейских сил в город. К тому моменту протестное население уже принялось блокировать улицы.

Президент Ливана в связи с происходящими событиями связался с премьер-министром республики Наджибом Микати, министром обороны Морисом Слимом, главой МВД Бассамом Мавлави и командующим армией Джозефом Ауном, обсудив с ними варианты восстановления правопорядка в столице.

Lebanon President Aoun on Beirut violence:



- Today's events are "unacceptable"

- Will not allow anyone to take Lebanon hostage

- Cabinet must convene soon

- Will not allow today's violence to repeat under any circumstances pic.twitter.com/Uh5PdUEfkU — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 14, 2021

В результате к вечеру счетчик убитых остановился на отметке в шесть человек — четырех мужчинах и двух женщинах. Ранения получили от 30 до 60 ливанцев (по официальным данным — 32 человека). «Хезболла» и «Амаль» обвинили в произошедшей провокации правую христианскую организацию «Ливанские силы», однако она, в свою очередь, эти претензии отвергла, потребовав проведения тщательного расследования. Лидер этого движения Самир Гиагея осудил инцидент и заключил, что он стал возможен благодаря бесконтрольному распространению оружия в стране.

«Основная причина этих событий — неконтролируемое и широко распространенное оружие, которое угрожает гражданам во все времена и в любом месте. Я призываю президента, премьер-министра, а также глав министерства внутренних дел и обороны начать тщательное и точное расследование, чтобы установить, кто несет ответственность за то, что сегодня произошло в столице», — сказал он.

Стрельба длилась менее трех часов. Министр внутренних дел Мавлави подтвердил, что на месте столкновений действовали неизвестные снайперы.

«Первые выстрелы по протестующим были произведены снайперами, так как попадания приходятся в головы. Это очень опасный знак. Все жертвы могут принадлежать одной стороне (представителям одной религиозной общины — прим. ред.), и это может привести к возможной реакции. Я рассматриваю это как нападение на нацию», — заявил чиновник.

Следствие вели…

Расследование причин взрывов в порту Бейрута стартовало 5 августа 2020 года, когда под домашний арест были помещены представители администрации порта. На следующий день под допросом оказался владелец уже не существовавшего к тому моменту злополучного судна, привезшего опасный груз в ливанскую столицу.

Ведение дела было поручено судье Фади Савану, который заключил, что к катастрофе привела халатность представителей власти, причем в числе подозреваемых он привел президента Ауна, премьера Хасана Диаба, экс-министра финансов Али Хасан Халила, бывших министров общественных работ Гази Зейтера и Юсефа Финианоса, а также экс-главу МВД Нухада Махнука, начальника службы общей безопасности генерал-майора Аббаса Ибрагима и ряд других должностных лиц, депутатов, влиятельных представителей религиозных общин.

¿Y dónde ponen el foco las noticias? En la remoción de Fadi Sawan como fiscal de la explosión en #Beirut de agosto pasado, ante las rápidas gestiones de los mismos políticos a los que el fiscal acusó de negligencia ???? pic.twitter.com/koPFrUATgo — Said Chaya (@SaidChaya) February 19, 2021

Ни один из них не явился по повестке в прокуратуру, ссылаясь либо на собственную неприкосновенность, либо на необходимость получения соответствующего распоряжения от премьер-министра или главы МВД. Когда же судья попросил снять политический иммунитет с этих людей, Халил и Зейтер подали на него жалобу, в которой заявили, что Саван действует избирательно и предвзято, не имея права руководить расследованием ввиду собственной заинтересованности, ведь в результате взрыва был поврежден его дом.

В феврале 2021 года главный следователь был отстранен, и дело передали другому судье — Тареку Битару. Однако он, в свою очередь, пришел к тем же выводам и также попросил у временного министра внутренних дел Мухаммада Фахми снять неприкосновенность с главных подозреваемых. Это прошение было отвергнуто.

Today Lebanon turned into war zone after Iranian-Hezbolla supporters and allies (often Shias) wearing black gathered at the Beirut Justice Palace to protest against the judge Tarek Bitar who's investigating the Beirut port explosion of last year and have accusation of being bias pic.twitter.com/zXYmyAK0YE — Muslim Analyst (@muslimanalyst) October 14, 2021

В ходе следственных действий Битар также столкнулся с противодействием властей, чьи представители отказываются явиться на допросы и предпринимают шаги по его отстранению от расследования, что в числе прочего выразилось в ряде исков о его предвзятости.

Сложный механизм

Эксперт Дмитрий Бабич счел необходимым напомнить о сложной структуре власти в Ливане. Дело в том, что с 60-х годов XX века ее делят три основные общины: сунниты, шииты и христиане. Политика государства реализуется через баланс интересов этих групп.

Обвинения же со стороны Битара могут являться элементом этой внутренней борьбы, и протест, вызванный его деятельностью, объясним с данной точки зрения. При этом собеседник поставил под сомнение причастность христиан к расстрелу.

«Я считаю в данной ситуации «силами добра» как раз манифестантов и стоящую за ними «Хезболлу». Те, кто в них стреляли — безусловные преступники, потому что, во-первых, стрелять в демонстрантов отвратительно, а во-вторых, это напоминает действия террористических суннитских групп. Обратите внимание, что все радикальные исламистские организации, которые нам угрожают, суннитские. Они считают, что во имя их победы над шиитами, христианами и евреями можно убивать», — отметил Бабич.

The September 11 attacks, referred to as 9/11, were a series of four terrorist attacks by al-Qaeda against USA on Sep 11, 2001.#UPSC pic.twitter.com/va4CRXPfkt — UPSC Practice (@UPSCPractice) October 14, 2021

Строящиеся на преступной халатности обвинения, по словам эксперта, не вполне справедливы по отношению к подследственным лицам, так как в некоторых ситуациях настоящих виновных привлечь к ответственности толком нельзя. В качестве аналогии он привел трагедию с малазийским бортом MH17, сбитым над Донецкой областью в 2014 году.

Не так важно, кто его сбил, считает эксперт — настоящее преступление совершили те, кто допустил пролет пассажирского самолета в районе боевых действий. Но какую статью им можно предъявить? Получается, что к ответственности их привлечь нельзя, а непосредственных исполнителей — можно, однако это сложно назвать справедливостью.

«Также и с этой селитрой. Предъявлять обвинения правящим кланам в создании атмосферы вседозволенности и раздолбайства невозможно. Я понимаю возмущение простых людей, но я не думаю, что в этой ситуации вообще возможна справедливость», — считает Бабич.

Massive blast in #Beirut kills at least 10,sending shockwaves across city

Please pray.There are more than100 casualties out there

Hospitals are full people are dying on streets

Nitrous oxide,sulfur dioxide and many harmful chemicals fumes are there in the smoke#Lebanonexplosion pic.twitter.com/z9jeT29arK — IKRAM KHAN (@Ikramkh786) August 4, 2020

Что же касается перспектив тупикового расследования взрывов, то его однозначный исход, как и его сроки, определить сложно. Если проблема заключается в борьбе властных групп, то ливанцы сами найдут оптимальное решение, как они делали это раньше.

«Ливанцы умеют решать свои внутренние проблемы. Удивительно, но у них самая демократическая страна на Ближнем Востоке, где во власти представлены все крупные религиозные группы. Это очень сложный механизм, в котором стороннему человеку очень трудно разобраться, но он работает. Как-то они этот вопрос решат, главное — чтобы все не скатилось в революцию. Нужно находить компромисс между властными группами на основе существующей системы», — заключил эксперт.

Распаляя угли

Виновников расстрела толпы и их мотивы еще предстоит установить. Однако можно заявить однозначно, что это событие нисколько не продвинет разбор прошлогодней трагедии, а лишь повысит градус напряжения между религиозными общинами.

Логическая точка в даче оценки взрывов может быть поставлена только на основе консенсуса между ливанцами, однако до сих пор катастрофа лишь разделяет их.