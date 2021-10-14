Во Владимирской области проходит научная конференция «Архитектурная археология — 2021»

Владимир, 14 октября. В городе Гороховец Владимирской области начала работу научная конференция «Архитектурная археология — 2021», которую по традиции проводит Институт археологии РАН. В этом году она проводится при поддержке департамента культуры Владимирской области, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, администрации Гороховца и ассоциации «Русская провинция», сообщают «Владимирские ведомости».

«Для проведения значимого мероприятия Гороховец выбран не случайно: небольшой исторический город отличается исключительно хорошо сохранившейся позднесредневековой застройкой: монастырями, городским собором, приходскими церквями и купеческими палатами. Организаторы включили в программу дискуссий вопросы, находящиеся на стыке двух наук: археологии и архитектуроведения», — уточняет департамент культуры.

Большинство докладов будут посвящены открытиям, которые были сделаны в недавнее время в процессе спасательных, восстановительных или исследовательских работ на древнерусских домонгольских соборах в Полоцке, Новгороде и Юрьеве-Польском. Также запланирована серия сообщений об архитектурной археологии Крымского и Таманского полуостровов.

Ранее ФАН рассказывал о международной конференции хирургов-травматологов. Она проходила в августе в Геленджике.