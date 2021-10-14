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Певица Кристина Орбакайте в блестящем платье после фотосессии появилась в Кремле
Шоу-бизнес
Певица Кристина Орбакайте в блестящем платье после фотосессии появилась в Кремле
 /  Наргиза Тохтасунова

Москва, 14 октября. Дочь Примадонны Аллы Борисовны Пугачевой Кристина Орбакайте выросла в творческой и звездной семье. В этом году она отметила 50-летний юбилей, пишет Teleprogramma.pro.

Певица регулярно посещает Соединенные Штаты Америки, ведь там у нее есть недвижимость. Ее активно поддерживает супруг Михаил Земцов. Этим летом она смогла возобновить гастроли и посетить фестиваль «Новая волна». Осень тоже выдалась богатой на события. Артистка презентовала миру свой аромат. Сын певицы Никита Пресняков стал играть в театре, и звездная мама не смогла его не поддержать.

На днях Орбакайте снова появилась на публике. Она провела фотосессию, а потом предстала во всей красе на концерте в Кремле. Для важного вечера исполнительница выбрала платье-плиссе металлического цвета. Фантастический наряд, устремляющийся в пол с воздушными рукавами-крыльями, она дополнила металлическим поясом и сверкающими в отражении кремлевских звезд босоножками. Кристина распустила волосы и сделала макияж, акцентируя внимание на глаза. Она долгое время грациозно позировала на камеры, а потом дала интервью журналистам.

Подписчики восхитились тем, как выглядит дочь Аллы Пугачевой. Ее просто закидали комплиментами как подписчики, так и коллеги по шоу-бизнесу.

«Красиво!» — заявила Александра Стриженова.

«Кристина молодец — и фигура, и талант, чудесный голос»;

«Невероятный образ!»;

«Просто бесподобно»;

«Замечательно!»;

«Перелетная птица»;

«Это платье — королевский шик»;

«Завораживаете своей грациозностью», — прокомментировали кадры подписчики Орбакайте.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте была заподозрена в беременности из-за кадров с рыбалки.

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