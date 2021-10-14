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Адвокат Сергей Ершов рассказал, как тезке должника вернуть списанные по ошибке деньги
Экономика
Адвокат Сергей Ершов рассказал, как тезке должника вернуть списанные по ошибке деньги
Федеральное агентство новостей  / 

Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда «двойникам» должников ошибочно списывают средства. Паниковать здесь не стоит, однако реагировать следует оперативно. О том, какие шаги предпринять, чтобы исправить положение и вернуть свои финансы, ФАН рассказал адвокат, член Международного Союза адвокатов Сергей Ершов.

Шаг № 1

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Первым делом эксперт рекомендует прийти в отделение вашего банка с оригиналом паспорта или другим документом, подтверждающим личность, и объяснить консультанту сложившуюся ситуацию. Ваша главная задача — выяснить, какой территориальный отдел службы судебных приставов решил взыскать ваши денежные средства, и узнать ФИО пристава, возбудившего исполнительное производство.

«Запросите в банке копию постановления пристава — это позволит вам убедиться в наличии «двойника» и узнать, в какое отделение ФССП следует обращаться. Также попросите номер счета, с которого произошло списание, и выписку о движении средств по счету, которая подтверждает ошибочное списание суммы. Эта информация понадобится при подаче заявления в ФССП на возврат неправомерно изъятых у вас средств», — рассказывает Сергей Ершов.

Если возможности попасть в банк нет, то получить сведения о структурном подразделении службы судебных приставов и о приставе-исполнителе вы можете с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Проверку, обращает внимание эксперт, проводить нужно по всем территориальным органам.

Шаг № 2

pixabay.com /

Следующее ваше действие — обращение в территориальный орган ФССП с заявлением об ошибочной идентификации вас как должника по исполнительному производству. В обращении нужно обозначить, что вы требуете возврата неправомерно изъятых средств и отмены ранее вынесенного постановления касательно списаний с вашего счета.

«Вам придется доказывать приставам, что вы и должник — разные люди. Идентификаторами являются страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, а также копия заграничного паспорта, — поясняет адвокат. — Обратите внимание, что в случаях, когда с «двойником» у вас совпадают не только ФИО, но и даты и место рождения, необходима история ранее выданных паспортов. Архивные сведения можно получить в МФЦ или в Информационном центре ГУ МВД России по вашему городу».

Обратиться в ФССП можно несколькими путями:

  • позвонив в Центр телефонного обслуживания ФССП России по бесплатному круглосуточному номеру 8 (800) 250 39 32;
  • позвонив на горячую линию соответствующего территориального органа. Номера телефонов можно узнать на сайтах региональных подразделений или на главной странице ФССП;
  • отправив Почтой России ценное письмо с заявлением и документами на имя руководителя подразделения судебного пристава, допустившего ошибку;
  • отправив электронное письмо по адресу ca@fssp.gov.ru;
  • явившись лично на прием к судебному приставу-исполнителю. Все адреса и время работы приставов указаны на сайте территориального органа, записаться также можно через интернет-приемную.

Итог и детали

Федеральное агентство новостей /

После рассмотрения заявления об ошибочной идентификации вас как должника судебный пристав должен сразу же отменить все наложенные аресты и ограничения, а также принять меры по возврату денежных средств. В случае, если ваши деньги еще на депозитном счете структурного подразделения службы приставов и не переведены конечному взыскателю, их вернут быстро.

«Если деньги ушли на счета госструктур, то придется подождать, пока пристав-исполнитель обратится к администратору доходов бюджета соответствующего уровня с заявлением о возврате ошибочного перечисленных денежных средств. А если средства уже перечислены частным взыскателям, процесс возврата может затянуться, — делится Сергей Ершов. — Бывают ситуации, когда деньги взыскателями потрачены или они отказываются их возвращать, тогда вопрос приходится решать через суд».

В таком случае вам придется запастись терпением и временем, ведь будет необходимо подготовить иск о «неосновательном обогащении», подать его в судебную инстанцию и дождаться рассмотрения дела и вынесения решения.

Фото из личного архива Сергея Ершова /

Однако может быть и такой сценарий, при котором приставы попросту не торопятся рассматривать ваше обращение, и тогда их бездействие можно обжаловать. Жалоба подается вышестоящему должностному лицу, в суд или центральный аппарат ФССП, а также в органы прокуратуры.

«Вы также вправе обратиться в суд за защитой своих прав с исковым требованием взыскать с казны РФ в лице ФССП справедливую денежную компенсацию за причиненные убытки и моральный ущерб. В большинстве случаев суды встают на сторону пострадавших граждан, однако такую компенсацию получить весьма сложно — многое зависит от обстоятельств, последствий и грамотно составленного иска», — резюмирует Сергей Ершов.

В завершение эксперт советует обезопасить себя от подобного стресса заранее, а именно — проверкой своих тезок в «Банке данных исполнительных производств». С помощью этой доступной информации вы сможете вовремя отреагировать и не допустить незаконного списания финансов со своих счетов.

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