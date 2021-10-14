Юрист Соловьев назвал главной угрозой для детей в интернете «превращение в русофобов»

Государство должно уделять пристальное внимание контенту, которым подрастающее поколение пользуется в интернете. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК РФ Иван Соловьев.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал интервью РИА «Новости», в котором особое внимание было уделено детям и опасностям, которым они подвергаются, пользуясь интернетом. Глава СК сразу подчеркнул, что ни он, ни его ведомство никогда не предлагали «запретить» мировую Сеть, однако указал на необходимость «говорить о запретах» в ней «на основании анализа ситуации и следственной практики». Бастрыкин также ответил на советы «не лезть в интернет», заявив, что связанные с безопасностью детей вопросы — прямая обязанность СК.

«Во-первых, конечно, заслуживает уважения многолетняя последовательная позиция Александра Ивановича, направленная на защиту прав и интересов детей, — заявил Соловьев. — О каких именно интернет-угрозах для подрастающего поколения он говорил в своем интервью? Первое — и самое важное — это контент, который распространяется в Сети. А ведь мы должны понимать, что для ребенка сегодня интернет — это фактически вторая жизнь, которой он посвящает много (даже слишком много) своего времени».

Юрист подчеркнул, что этим фактом активно пользуются те, кто пытается «внести дестабилизацию в российское общество через прививание подрастающему поколению абсолютно чуждых нашей стране нетрадиционных мировоззрений».

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«Мы понимаем, что центры влияния, все эти антироссийские ресурсы находятся за рубежом — именно оттуда идет массированная атака, целью которой является зомбирование наших детей, превращение их в русофобов», — высказал свою позиуию эксперт.

Он также напомнил про «группы смерти» и другие интернет-ресурсы, которые провоцировали подростков совершать насилие как по отношению к себе, так и к сверстникам.

«Это также группы различных религиозных экстремистов, организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ, в Сети существует целый пласт информации, которая работает на разрушение морали и сознания наших детей», — рассказал собеседник ФАН.

Соловьев также раскритиковал популярных в российском сегменте интернета блогеров, чьей манере говорить и жить дети начинают подражать уже с 6–7 лет.

«А там сплошное бескультурье, матерщина, тюремный сленг — детям все это «заходит» в первую очередь! И мы обязаны их от этого оградить!» — резюмировал юрист.

Ранее юрист Соловьев объяснил, чем могут обернуться для Европы угрозы «блокадой Калининграда». Он предупредил, что подобная риторика ни к чему хорошему не приведет, и посоветовал «не будить лихо».