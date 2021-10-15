Публицист Анпилогов: Французские компании готовы добывать в России «белый» водород

Французская компания Engie видит возможность сотрудничества с российскими партнерами в производстве «белого», «бирюзового» и «голубого» водорода. Об этом в среду сообщил исполнительный вице-президент фирмы Дидье Олло (Didier Holleaux) в ходе бизнес-форума Choiseul Russia, проходившего в Москве.

Что такое «цветовая дифференциация» водорода и что обозначают эти цвета? И почему французские компании заинтересованы в производстве водорода именно в России?

Водород бывает разный

В рамках стратегии перехода ЕС к новой водородной экономике была принята условная классификация этого элемента, основанная на принципах и методах его получения и наличия либо отсутствия «углеродного следа», то есть выбросов углекислого газа и других парниковых газов в атмосферу Земли.

В такой условной шкале наиболее чистым и приемлемым для использования в ЕС водородом считается «зеленый», получаемый за счет электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Есть «голубой» водород, получаемый из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах — обычно отработанных газовых или нефтяных месторождениях.

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«Желтый» водород получают за счет энергии АЭС, а «бирюзовый» — в результате пиролиза метана. Эти четыре вида водорода считаются допустимыми к использованию в ЕС. Они все интересны в качестве экспортного товара из России — как российским производителям, так и европейским покупателям. Важно отметить: все эти типы водорода — искусственного происхождения, они получаются в специальных технологических процессах, разработанных и построенных людьми.

Однако есть еще один тип водорода, который формально не включен в документы ЕС, но допускается к продаже как не содержащий углеродного следа. Это так называемый «белый», природный, водород. Его на Земле не так и много — по крайней мере, в поверхностном слое нашей планеты, который мы научились осваивать промышленным способом. Тем не менее месторождения естественного водорода встречаются, и в России их достаточно много.

Извлечение водорода, залегающего под землей в свободной форме, возможно промышленным способом. Изучение этого вопроса проводилось в 1990-х годах прошлого столетия, а его крупные запасы были найдены в России и в Африке. Но пока нефть и природный газ были востребованы и стоили дешево, добычей природного водорода никто не занимался — дело это затратное и хлопотное. Однако теперь искусственно созданный в ЕС спрос на водород может сдвинуть вопрос его добычи из природных залежей с мертвой точки.

«Это очень интересный предмет для франко-русской кооперации, потому что я думаю, что наши российские коллеги — единственные, кто рано начал интересоваться производством природного водорода. И Engie — одна из редких компаний, которая интересуется природным водородом», — заявил вице-президент компании Дидье Олло.

Где можно добывать «белый» водород в России

С самого начала «нефтяного века» многие месторождения этого ископаемого, а также газа обнаруживаются над зонами глубинных разломов земной коры. Сама по себе такая мысль не была новой: на это обстоятельство обратил еще Дмитрий Менделеев, выдвинув положения теории об абиогенном, глубинном происхождении части нефтяных и газовых месторождений.

Большая часть естественных месторождений водорода приурочена к рифтовым разломам — именно через них мы можем заглянуть вглубь планеты, где, судя по всему, и образуется естественный водород в результате пока что не известных нам физических и химических процессов.

Безусловно, сам по себе глубинный, или рифтовый, разлом — это уникальное место. Земная кора в месте рифтового разлома разрушается не только снизу, со стороны мантии, но и сверху. Таким образом создается узкий и протяженный разлом, который обычно быстро наполняется водой и становится озером или руслом реки. Самый известный рифтовый разлом России — это озеро Байкал, лежащее поверх обширной геологической структуры, Байкальского рифта.

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При этом Байкал занимает только самую низкую часть рифтового разлома, который простирается на юг и на север от озера почти на тысячу километров. При длине Байкала в 636 км разлом имеет длину более 2000 км. В геологическом отношении эти труднодоступные места изучены еще недостаточно, поэтому вероятность открытия как новых месторождений нефти и газа, так и месторождений естественного водорода там очень высока.

Кроме Байкальского рифта выходы природного водорода были обнаружены на южном Урале, на Тянь-Шане, в Хибинах, на Кавказе, в нижнем Поволжье и даже в Воронежской и Тамбовской областях. Таким образом, перспективных площадей для добычи природного водорода в России может быть несколько. Речь же идет о том, что необходима комплексная программа их разведки, ориентированная именно на поиски водорода, которые до этого никогда не стояли во главе угла.

«Газпром» готов вкладываться в водород

Общемировое потребление водорода оценивается в достаточно скромную цифру — около 100 млн тонн в год. Но уже к середине века, в 30-летнем периоде, прогнозируется, что потребление этого легкого газа, в основном за счет жесткого контроля за выбросами СО2, поднимется до 1,4 млрд тонн в год.

Ведущий коммерческий производитель водорода в России — «Газпром», который производит уже более 100 тысяч тонн водорода на своих технологических площадках. При этом даже ближайшие планы компании до 2024 года предполагают выход на показатель в 250 тысяч тонн, то есть всего за два года выпуск водорода вырастет примерно в 2,5 раза.

ФБА «Экономика сегодня» / Ирина Юрова

Большая часть этого газа сегодня добывается попутно с метаном, который является основной товарной позицией «Газпрома». Однако не исключено, что производство «белого» водорода станет отдельным направлением. Оно будет иметь хороший потенциал именно на европейском рынке, где этот газ получил все возможные экономические и политические преференции.

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