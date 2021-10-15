Аналитик Деев рассказал, как газ на фоне энергокризиса вытесняет с рынка уголь и нефть

Природный газ становится основным видом сырья для производства электроэнергии в мире по мере вытеснения угля и нефти и сокращения мировых запасов. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Рост цены

Газовые котировки в Европе вновь начали расти. Так, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 1229,4 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

ФБА «Экономика сегодня» /

Однако европейские потребители пока не обращались к Правительству России с заявками на увеличение поставок газа.

В условиях энергокризиса

Как отметил Артем Деев, цена природного газа на хабе в Нидерландах выросла после публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА. Они прогнозируют слабый рост спроса на нефть до конца года и стабильное сокращение мировых запасов сырья. Получается, что газовые цены (вернее, трейдеры на бирже) восприняли эти отчеты таким образом: по нефти ситуация меняется мало, резкого наращивания добычи не предвидится, потому природный газ все больше становится энергетическим сырьем №1 (особенно в условиях энергокризиса).

«И эта точка зрения оправдана — природный газ становится основным видом сырья для производства электроэнергии в мире по мере вытеснения угля и нефти (в среднесрочной перспективе) и сокращения мировых запасов. Сейчас, конечно, Европе требуются эти все три вида сырья в повышенных объемах, что так же давит на котировки. Перспективы по «Северному потоку — 2» пока туманны, несмотря на заявления (сертификацию трубопровод пройдет наверняка только к концу года), что ситуацию в Европе кардинально не меняет. Газ очень нужен ЕС, что в очередной раз и отражается на ценах», — пояснил Артем Деев.

Федеральное агентство новостей

По его мнению, в условиях холодной зимы и повышенного забора сырья из хранилищ цены могут снова вырасти до 1500 долларов за тысячу кубометров или выше. Волатильность сохранится и может усилиться.

Высокая стоимость энергоносителей может обернуться негативными последствиями для всех, в том числе для производителей, заявил глава государства на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».