Юрист Соловьев указал на несовершенство решения властей Белоруссии наказывать за подписку

Любой новый закон, затрагивающий права граждан, должен тщательно прорабатываться во избежание их нарушения. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК РФ Иван Соловьев.

Глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма Лилия Ананич подтвердила ранее озвученное намерение властей Республики Беларусь привлекать к уголовной ответственности подписчиков «экстремистских Telegram-каналов». Она подчеркнула, что человек, подписавшийся на такие ресурсы, способствует таким образом их противоправной деятельности.

«Пускай каждый зарубит себе на носу, что пора перестать заниматься абы чем в этой жизни», — озвучила свою позицию Ананич.

Комментируя инициативу властей Белоруссии, Соловьев указал на ряд правовых коллизий, которые обязательно возникнут в процессе ее реализации.

«Отмечая, безусловно, благие намерения, которыми руководствуются официальные лица Республики Беларусь (снижение охвата экстремистских пабликов, уменьшение вовлечения населения страны в протест), мы должны отметить ряд серьезных изъянов в данном решении, — сказал юрист. — Во-первых, совершенно непонятно, как именно полиция и следственные органы будут определять, сам ли человек подписался на тот или иной канал. Ситуации бывают разные, и мы не должны сбрасывать со счетов мотивы личной мести или выгоды. Приведу пример: жена разводится с мужем и, чтобы оставить за собой право воспитывать ребенка, подписывается с аккаунта своего супруга на один из экстремистских пабликов в том Telegram. Человека просто подставили! Разве честно будет привлекать его к ответственности, не получив подлинных доказательств его вины?»

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

Эксперт также указал на целый социальный пласт из людей, которые подписываются на экстремистские ресурсы в силу своих профессиональных обязанностей: правоохранителей, юристов, политиков и особенно журналистов.

«В конце концов, это могут быть люди, просто желающие грамотно возражать на реплики своих оппонентов из лагеря противников Александра Лукашенко, — подчеркнул собеседник ФАН. — Врага надо знать в лицо! Так что я не могу сказать, что авторы данной инициативы попали ею в мишень здравого смысла: слишком в ней много белых пятен и простора для толкования, что, конечно же, не будет способствовать торжеству правосудия».

Соловьев отметил, что белорусское общество наверняка захочет увидеть от властей более четкие контуры воплощения новой инициативы.

«Давайте подождем: возможно, в дальнейшем действительно будут какие-то разъяснения? Потому что в противном случае эта норма, даже имеющая под собой благие намерения, создаст невероятный простор для нарушения прав человека», — резюмировал юрист.

Ранее политолог Николай Межевич заявил, что факт просмотра экстремистского контента не означает согласие с ним.