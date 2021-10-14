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Пользователи Facebook возмутились реакции Борреля на контракт Венгрии и «Газпрома»
Политика
Пользователи Facebook возмутились реакции Борреля на контракт Венгрии и «Газпрома»
Global Look Press  /  MFA Russia

Киев, 14 октября. Украинские журналисты выпустили материал о реакции верховного представителя ЕС Жозепа Борреля на тему газового контракта Венгрии. Читателям его позиция не понравилась, и они высказались в его адрес негативно.

Публикация о высказывании Борреля вызвала серьезную критику в комментариях к новости в Facebook. Люди возмутились, что в ЕС назвали соответствующим европейским законам контракт Венгрии и российской компании «Газпром».

«К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы!» — написал один из комментаторов.

«Другого ответа и не следовало ждать. Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, «Северный поток — 2"», — заявил еще один подписчик.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Другой пользователь отметил, что Европе выгодно все, что не противоречит их желаниям.

«Боливар не выдержит двоих... И своя рубашка ближе к телу», — отметил пользователь с ником Сергей Мокляк.

Некоторые читатели напомнили, что Боррель никогда не питал особой любви к России, поэтому не исключено, что контракт действительно не противоречит закону.

Ранее Боррель заявил, что соглашение на поставку энергоносителей между российским «Газпромом» и венгерской компанией MVM находится в рамках европейского законодательства. По его словам, в ЕС не существует никаких положений, запрещающих странам-участницам союза заключать двусторонние контракты.

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украина газ венгрия
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