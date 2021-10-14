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Путин назвал важнейшей нравственной опорой традиционные семейные ценности

  /   Обновлено: 14 октября 2021 12:47
Общество
Путин назвал важнейшей нравственной опорой традиционные семейные ценности
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Санкт-Петербург, 14 октября. Важность сохранения традиционных семейных ценностей объяснил президент России Владимир Путин в рамках выступления на Евразийском женском форуме в Петербурге.

Глава государства отметил, что сохранение традиционной семьи вызывает не только споры, и критику в адрес РФ. Однако это — важнейшая нравственная опора как в настоящем, так и в будущем.

«Для нашей страны, для всего российского общества дороги и крайне значимы традиционные семейные ценности. Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации, и тем не менее, я убежден, что традиционные семейные ценности – это важнейшая нравственная опора и залог успеха и в настоящем, и в будущем», — заявил российский лидер.

Евразийский женский форум, проводимый с 2015 года на регулярной основе, уже стал крупнейшей международной площадкой, которая объединила женщин — лидеров со всех континентов планеты. С 13 по 15 октября в Петербурге форум проходит в третий раз.

Так, в рамках форума состоится российско-японский завтрак. В фокусе дискуссий окажется в том числе и глобальная повестка, связанная с возросшими рисками в сфере здравоохранения.

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