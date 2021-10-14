Проиранские силы пообещали ответить на израильские авиаудары по Сирии

Дамаск, 14 октября. ВВС Израиля с территории Иордании нанесли удары по району аэродрома Тьяс в сирийской провинции Хомс. Целью стал командный пункт контролируемых Ираном формирований.

Как сообщается, на данном объекте базируются иранские БПЛА. В результате атаки погиб военнослужащий армии Сирийской Арабской Республики (САР), не менее трех ранены. Потери проиранских войск составили четверо убитых, несколько человек получили травмы. Также нанесен небольшой ущерб инфраструктуре объекта, в частности, повреждена одна из радиовышек.

Israeli planes said to strike in central Syria, killing 1, injuring three others - The Times of Israel https://t.co/Okpj3w82yw — The USA Posts (@TheUSAposts) October 14, 2021

В последнее время Тель-Авив увеличил интенсивность подобных ударов. Только на этой неделе его ВВС трижды совершали боевые вылеты на объекты в САР. В ходе атаки четырьмя днями ранее все восемь ракет, выпущенных по целям в провинции Хомс, удалось уничтожить в воздухе. В этот раз часть израильских снарядов также была перехвачена, однако из-за недостаточной численности сирийских комплексов ПВО несколько ракет смогли достичь цели.

После удара руководство проиранских формирований выступило с заявлением о намерении «дать жесткий ответ» на действия Тель-Авива. Также лидеры вооруженных движений отметили, что их миссия всегда заключалась в помощи сирийскому руководству, а сами формирования находятся на территории республики исключительно с одобрения и ведома правительства страны. В своем сообщении командование подконтрольных Тегерану сил подчеркнуло, что Израиль и США уже неоднократно совершали подобные провокации, чтобы втянуть проиранские отряды в вооруженную конфронтацию, и сообщило о решении ответить на эти атаки в отместку за гибель своих людей.