США поставили антирекорд по массовым расстрелам в 2020 и 2021 годах

Вашингтон, 14 октября. За первую половину октября в США зарегистрировано 27 массовых расстрелов. Данные приводит портал Gun Violence Archive.

Weekly Mass Shooting Update: There have been 27 American mass shootings in the 12 days of October, bringing 2021's total to 557.



January: 33

February: 40

March: 45

April: 50

May: 72

June: 76

July: 86

August: 62

September: 66

October: 27