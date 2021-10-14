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Мантуров заявил о готовности России возобновить железнодорожное сообщение с Финляндией
Общество
Мантуров заявил о готовности России возобновить железнодорожное сообщение с Финляндией
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 14 октября. Россия готова возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией и ожидает окончательного решения финской стороны. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Глава Минпромторга РФ рассказал о готовности восстановления пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами в беседе с финским изданием Kauppalehti. Перевод интервью опубликовала пресс-служба ведомства.

«С российской стороны уже имеется согласие на возобновление регулярного железнодорожного пассажирского сообщения, и пока что мы ждем окончательного решения наших финских коллег», — сообщил Мантуров.

Кроме того, министр отметил, что РЖД и финская железнодорожная компания VR Group уже достигли определенных договоренностей в данном вопросе.

Ранее Россию и Финляндию связывали поезда «Аллегро» и «Лев Толстой», которые курсировали из Петербурга и Москвы в Хельсинки. Их отменили в связи с пандемией коронавируса.

Власти Финляндии тем временем планируют строительство восточной ветки железной дороги на границе с Россией. Благодаря этому время, затрачиваемое на дорогу между Петербургом и Хельсинки, уменьшится на полчаса.

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россия финляндия мантуров железнодорожное сообщение
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