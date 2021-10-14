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ФАН ведет прямую трансляцию выступления Путина на Евразийском женском форуме

  /   Обновлено: 14 октября 2021 12:43
Политика
ФАН ведет прямую трансляцию выступления Путина на Евразийском женском форуме
Pr Scr youtube.com  /  Общероссийский народный фронт

Санкт-Петербург, 14 октября. Третий Евразийский международный женский форум проходит в Санкт-Петербурге. На открытие второго дня мероприятия прибыл президент России Владимир Путин. Он выступает с докладом о роли женщин и их глобальной миссии в новой реальности.

Прямую трансляцию выступления главы государства из Таврического дворца Северной столицы ведет Федеральное агентство новостей. Работа форума проходит как в очном, так и в онлайн-формате, всего в нем задействованы более 1500 участников из более чем 100 стран мира. Основной темой Евразийского женского форума в 2021 году стало влияние женщин на глобальную повестку и изменение их роли в современном обществе.

Ранее участие Путина в международном мероприятии подтвердили в Кремле. Мероприятие проходит с 13 по 15 октября на трех площадках: Таврический дворец, Парламентский центр и музейно-выставочный комплекс «Вселенная воды».

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