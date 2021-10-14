Берлин, 14 октября. Германии следует совершить «квантовый скачок» в вопросе принятия Украины в ЕС и «возвращения доверия» стран Восточной Европы, в противном случае Берлин ждут «фатальные последствия». С таким громким ультиматумом выступил представитель Киева в ФРГ Андрей Мельник.

Заявление одиозного украинского дипломата опубликовало издание Neue Osnabrucker Zeitung. Слова Мельника стали своеобразным ответом экс-президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, которая осадила мечтающую о евроинтеграции команду президента Владимира Зеленского. По ее словам, Киев от Брюсселя отделяют световые годы. Однако дипломат уверен, что их можно преодолеть, совершив «квантовый скачок».

«Эту стратегическую амбивалентность европейцев нужно срочно устранить. Германия и будущая (правительственная. – прим. ФАН.) коалиция должны сыграть в этом решающую роль и, наконец, закрепить перспективу членства в ЕС для официального Киева смелым квантовым скачком во внешней политике», — подчеркнул Мельник.

germany.mfa.gov.ua / официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

Если ФРГ в ближайшие годы не пересмотрит свои позиции по вступлению Украины в ЕС, ей могут грозить самые тяжелые и неприятные последствия, пригрозил дипломат. Также политик считает несправедливым отсутствие железобетонных гарантий попадания постсоветской республики в континентальный блок. По его мнению, отсутствие Украины в Евросоюзе — нарушение естественного хода истории.

«Как можно в будущем серьезно воспринимать ЕС как геополитического игрока, если самую большую по площади страну Европы искусственно отделяют и кормят обещаниями в течение десятилетий?» — подчеркнул Мельник.

Несмотря на одиозность поведения и формулировок, Андрей Мельник затронул одну из главных проблем современной Украины и ее диалога с ЕС. Как заметил в беседе с Федеральным агентством новостей политолог Владимир Киреев, западные политики предпочитают делать вид, что Украины с ее постоянными дипломатическими эскападами и выходками просто не существует.