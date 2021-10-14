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«Взгляд»: Япония готова вновь предъявить территориальные притязания на Курилы
Политика
«Взгляд»: Япония готова вновь предъявить территориальные притязания на Курилы
Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики»

Москва, 14 октября. Власти Японии активно показывают свою готовность на обострение отношений с Россией, об этом говорят журналисты издания «Взгляд».

Ранее японский премьер Фумио Кисида заявил, что Курильские острова, которые в Японии называют Северными территориями, якобы находятся под суверенитетом Токио. Власти страны не хотят видеть реальное положение дел и по-прежнему имеют территориальные притязания к России. Предшественники Кисиды Есихиде Суга и Синдзо Абэ не позволяли себе подобных высказываний, так как не хотели идти на обострение отношений с Москвой, но у нынешнего премьера Японии другое видение вопроса.

Как считают авторы материала, существует два фактора, которые привели к сложившейся ситуации. Первый: Кисида оказался под влиянием консервативных групп Либерально-демократической партии Японии. Именно они выступают за жесткий диалог на тему Курильских островов. Никаких компромиссов члены партии не приемлют.

Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики» /

Вторым вариантом может быть вмешательство США в курильский вопрос. Не исключено, что именно Вашингтон вновь решил использовать старые методы, ведь именно Соединенные Штаты в середине XX века торпедировали подписание мирного договора между Москвой и Токио.

Ранее бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что новые политики Японии должны навсегда забыть курильский вопрос, подписать мирный договор с Россией и продолжить развиваться. Он напомнил, что рядом с Курильскими островами находится Тихоокеанский флот РФ, поэтому «передача» территорий невозможна.

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россия япония курильские острова
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