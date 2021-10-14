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Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета глав СНГ
Политика
Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета глав СНГ
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 октября. Президент России Владимир Путин присоединится к переговорам внутри Совета глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в онлайн-формате. Заседание органа состоится 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Совет является высшим органом содружества. Он решает вопросы, касающиеся действий стран-членов СНГ в области их общих интересов. На встрече 15 октября будут обсуждаться актуальные проблемы в регионе и в мире, пояснили в Кремле.

«В ходе саммита, проводимого в юбилейный год 30-летия создания СНГ (8 декабря 1991 г.), будут подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития», — гласит сообщение пресс-службы.

Ранее повестку саммита одобрил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он является председателем в Совете глав государств.

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