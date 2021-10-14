Лавров заявил о возможности проведения контактов между РФ и Молдавией на высшем уровне

Москва, 14 октября. Российская Федерация готова к контактам на высшем уровне с Молдавией. Лидер страны Майя Санду неоднократно заявляла о желании иметь нормальные отношения с РФ, рассказал глава МИД Сергей Лавров.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов. По словам российского министра иностранных дел, Москва готова к контактам с Кишиневом на высшем уровне.

«Что касается Молдовы, госпожа Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала свое желание иметь нормальные отношения, взаимовыгодные отношения с РФ», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что в следующем месяце в Россию приедет глава молдавского внешнеполитического ведомства Николай Попеску.

Ранее министр по инфраструктуре Молдавии Андрей Спыну заявил, что государство надеется заключить новый долгосрочный контракт на поставку газа с российской компанией «Газпром». По его словам, он обратился к гендиректору «Газпром экспорта» Елене Бурмистровой с просьбой продлить контракт на условиях 2019 года.