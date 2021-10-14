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Лавров назвал заявления главы Евросовета о Минских соглашениях противоречащими истине
Политика
Лавров назвал заявления главы Евросовета о Минских соглашениях противоречащими истине
Пресс-служба МИД РФ

Минск, 14 октября. Слова главы Евросовета Шарля Мишеля о необходимости России выполнять Минские соглашения противоречат истине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат выступил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в столице Белоруссии. Лавров прокомментировал совместное заявление, подписанное по итогам саммита Евросоюз — Украина.

«В нем Россия прямо названа агрессором, и в очень грубых безапелляционных тонах от нас требуют выполнения минских договоренностей», — возмутился министр в беседе с журналистами.

Глава МИД РФ выразил несогласие с такой формулировкой, где заявлено, что Москва является стороной документа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее указал на тупик в реализации Минских соглашений по Донбассу. Представитель Кремля уточнил, что эта ситуация сложилась из-за позиции официального Киева.

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