Политолог Бондаренко рассказал, чем может закончиться очередное обострение в Косово

На севере Косово вновь вспыхнули беспорядки. Ситуацию обострила полиция республики, решив провести спецоперацию в одном из районов города Косовска-Митровица, в котором проживают преимущественно сербы, а также в муниципалитете Звечан. Сотрудники правопорядка пришли к местным предпринимателям под предлогом проверки документации и таможенных деклараций. Премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти считает, что силовики все делают в рамках закона, так как они ведут борьбу с преступностью и контрабандой.

Естественно, что необоснованные рейды не понравились сербам, поэтому они вышли на улицы и заблокировали движение. В свою очередь, полиция Косово применила против людей слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также огнестрельное оружие, в результате чего пострадали около десяти человек.

Белград обвинил Приштину в том, что она специально провоцирует подобные инциденты с целью занять населенный сербами север Косово. Кабинет министров Сербии потребовал от Североатлантического альянса (НАТО) и миссии KFOR защитить мирных жителей. Кроме того, после произошедшего на разграничительную линию с Косово в экстренном порядке выехал президент Сербии Александр Вучич. Там глава государства пообещал защитить сербское население Косово, если власти Приштины продолжат отдавать команды полицейским стрелять в сербов. Помимо этого, президент Сербии призвал власти Косово не забывать о том, какую цену придется заплатить всем сторонам конфликта в случае открытого военного столкновения.

«Что бы ни случилось, Сербия и Белград будут с вами. Если начнется насилие — защищайтесь, мы будем с вами», — заявил глава сербского государства.

instagram.com / @avucic avucic

Федеральное агентство новостей связалось с директором Фонда прогрессивной политики, главным редактором портала «Балканист.ру» Олегом Бондаренко, чтобы прояснить конфликтную ситуацию, которая возникла между Белградом и Приштиной. По его словам, власти Косово специально провоцируют Сербию на то, чтобы она ввела свои войска в регион.

«К сожалению Александра Вучича, Сербию максимально подталкивают к введению войск на север Косово. Если это произойдет, то появится угроза прямого военного столкновения Сербии с НАТО. Косовары делают все для этого. Они понимают, что открылось окно возможностей, позволяющее им воспользоваться некой неразберихой в Европе: Ангела Меркель уходит, Брюссель ослаб, а Урсула фон дер Ляйен ничего не может сделать без канцлера Германии. Кроме того, Америка сместила свой фокус с Балкан, поэтому косовары пытаются влезть в это окно возможностей и попытаться спровоцировать Белград на применение военной силы», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Специалист считает, что сегодня Сербия находится в положении, когда не может просто ничего не предпринять. Однако, уверяет эксперт, Белград не будет вводить войска в Косово, поскольку это может спровоцировать прямой военный конфликт с НАТО.

«К сожалению, очень незавидное положение сейчас у сербского президента. Он находится в ситуации цугцванга — Александр Вучич не может ничего не делать, поскольку его не поймут. Но если он введет войска на север Косово, то положение Сербии в мире резко ухудшится. Появится угроза прямого столкновения с НАТО, могут быть введены новые санкции, образуется большое количество новых проблем, которые Сербии, находящейся в активном развитии, совершенно не нужны. По этой причине я думаю, что будут очередные переговоры. Не уверен, что Сербия введет войска на север Косово, потому что это вернет ситуацию к 1999 году. Кроме того, в Косово находятся вооруженные силы KFOR, которые будут использованы для нормализации ситуации», — резюмировал Олег Бондаренко.

Ранее известный кинематографист Эмир Кустурица рассказал о тяготах своих соотечественников и призвал всех сербов объединиться, чтобы доказать миру страдания народа.