Вокалист «Бутырки» Владимир Ждамиров попал в больницу с инфарктом

Москва, 14 октября. Вокалист российской группы «Бутырка» Владимир Ждамиров был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. Согласно информации источников, артист находится в палате реанимации.

Медики диагностировали у шансонье инфаркт миокарда, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. Врачи провели 63-летнему музыканту коронографию, чтобы дать точную оценку состоянию сосудов. Остальная информация о здоровье Ждамирова пока не разглашается.

Ранее стали известны новые подробности о состоянии госпитализированного певца Александра Серова. Некоторое время назад врачи диагностировали ухудшение состояния у артиста, выявив у него дыхательную недостаточность II степени. Последние дни исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» находится в реанимационном отделении.