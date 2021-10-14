Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 октября 13:01
13:00
Видео
Мастерица из Геленджика создает танцующие соломенные куклы
12:56
Происшествия
Самарскую учительницу подозревают в совращении 15-летней ученицы
12:55
Общество
Путин заявил о необходимости создания условий для совмещения женщинами работы и семьи
12:55
Общество
Жители Новосибирска раскритиковали идею депутата запретить троллейбусы
12:53
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, чем может закончиться очередное обострение в Косово
12:52
Происшествия
Экс-чиновник Камалутдинов о ЧП в метро: Извинения от имени всего народа Дагестана излишни
12:51
Политика
Пользователи Facebook возмутились реакции Борреля на контракт Венгрии и «Газпрома»
12:50
Происшествия
Два человека погибли при перестрелке в Бейруте
12:49
Весь мир
Проиранские силы пообещали ответить на израильские авиаудары по Сирии
12:47
Происшествия
Устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете будут судить в больнице
Все новости

Вокалист «Бутырки» Владимир Ждамиров попал в больницу с инфарктом

  /   Обновлено: 14 октября 2021 12:18
Общество
Вокалист «Бутырки» Владимир Ждамиров попал в больницу с инфарктом
Prt Scr youtube.com  /  Телекомпания Город

Москва, 14 октября. Вокалист российской группы «Бутырка» Владимир Ждамиров был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. Согласно информации источников, артист находится в палате реанимации.

Медики диагностировали у шансонье инфаркт миокарда, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. Врачи провели 63-летнему музыканту коронографию, чтобы дать точную оценку состоянию сосудов. Остальная информация о здоровье Ждамирова пока не разглашается.

Ранее стали известны новые подробности о состоянии госпитализированного певца Александра Серова. Некоторое время назад врачи диагностировали ухудшение состояния у артиста, выявив у него дыхательную недостаточность II степени. Последние дни исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» находится в реанимационном отделении.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вокалист «Бутырки» Владимир Ждамиров попал в больницу с инфарктом
госпитализация бутырка ждамиров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru