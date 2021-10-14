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Баранец: США открестились от военной помощи ВСУ из-за провальных испытаний Javelin
Армия
Баранец: США открестились от военной помощи ВСУ из-за провальных испытаний Javelin
flickr.com  /  U.S. Department of Defense Current Photos

Москва, 14 октября. Компетентность военнослужащих ВСУ оказалась под сомнением после испытаний американских ПТРК на одном из полигонов, поэтому США пересмотрели свои взгляды на военную помощь Украине, заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Эксперт отметил, что украинские чиновники откровенно врут, когда заявляют о регулярных поставках американского оружия. Дело в том, что Пентагон из-за целого ряда проблем отказался от предоставления серьезной военной помощи ВСУ. На это решение, по словам Баранца, в немалой степени повлияли провальные испытания устаревших ПТРК Javelin на полигоне в Львовской области.

«Они попытались научить бойцов ВСУ стрелять из своего ПТРК. Но вот эта ракета к устаревшим установкам, она же старая, ее нужно готовить по особым технологиям. В итоге при первом же выстреле ракета плюхнулась в четырех метрах от стрелка. Благо, она была учебной», — высмеял фиаско бойцов ВСУ Баранец.

Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

По его словам, после этого опасного конфуза американцы «перекрестились и заперли» поставленное Украине оружие на складе, чтобы избежать повторения подобной ситуации. Американцам не нужны были фатальные случайности с их оружием, потому что это могло стать «антирекламой». Именно поэтому Украина лишилась поставок летального оружия.

«Американская армия до сих пор что-то шлет Украине. Эта помощь носит символический характер», — отметил Баранец.

Ранее военно-политический эксперт Яков Кедми заявил, что Киев напрасно надеется, что ВСУ окрепнут после помощи американских инструкторов. По его словам, украинская армия еще пожалеет о подобном сотрудничестве.

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украина сша оружие javelin
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