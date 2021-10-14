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Шершень напал на кастера Евгения Sh4dowehhh Алексеева во время эфира по Dota 2

  /   Обновлено: 14 октября 2021 12:11
Общество
Шершень напал на кастера Евгения Sh4dowehhh Алексеева во время эфира по Dota 2
Prt Scr youtube.com  /  Dota 2 Stream

Бухарест, 14 октября. Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов рассказал о серьезных проблемах, с которыми столкнулись русскоязычные участники во время турнира The International 10 по Dota 2.

Во время одного из эфиров на кастера Евгения Sh4dowehhh Алексеева напал шершень, что отвлекло его на некоторое время от турнира. По словам Maelstorm, это не первый подобный случай. В Red Zone, где работает русскоязычная аналитика, стало больше насекомых, что может быть связано с ухудшением погодной ситуации в Румынии, где проходит турнир.

Кузьминов также отметил, что в павильоне уже жаловались на атаку насекомых. Так, Ивана ArtStyle Антонова буквально атаковали клопы прямо в студии TI10. Об этом комментатор рассказал в эфире шоу «Зал чемпионов» от студии RuHub.

Соревнования проходят в Бухаресте с 7 по 17 октября. Среди 18 команд разыгрывается главный приз, который превышает 40 миллионов долларов.

Ранее президент Федерации компьютерного спорта в Крыму рассказал о развитии отрасли. В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей он объяснил, как Counter-Strike и Dota выведут полуостров на новые вершины.

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dota 2 the international 10 sh4dowehhh maelstorm
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