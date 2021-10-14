Феномен «аш-шекара»: президент Алжира оценил размер теневой экономики в 75 млрд долларов

Алжир, 14 октября. Руководство североафриканской республики на протяжении двух десятилетий не может справиться с проблемой теневой деятельности. Государственная казна ежегодно недополучает миллионы долларов, несмотря на усилия сменяющих друг друга правительств.

Параллельная экономика в Алжире проявляется в трех основных аспектах. Первый — нелегальная деятельность предпринимателей, которых насчитывается тысячи. Они работают без разрешения властей и регистрации в налоговых органах и пенсионном фонде.

Другая особенность, характеризующая африканскую страну, — хранение огромных средств вне банковских организаций. В народе это явление называют «аш-шекара» (мешок / сумка с деньгами). Понятие появилось в эпоху «черного десятилетия» (1990-е годы) и первоначально обозначало использование больших сумм для оплаты наличными в обход финансовых учреждений.

Третий аспект — развитие черного рынка иностранной валюты, который предлагает более выгодный курс по сравнению с официальным в банках. «С рук» доллар можно купить за 175 динаров, а евро — за 213. Согласно ЦБ Алжира, эти показатели составляют 137 и 158 динаров соответственно.

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Барсукова

75 миллиардов долларов вне госконтроля

На днях президент Абдельмаджид Теббун оценил размер теневой деятельности в стране. На церемонии вступления в должность членов Совета по социальным и экономическим вопросам он озвучил сумму в 10 триллионов динаров, что эквивалентно 75 миллиардам долларов.

«Никто не отрицает существования огромных средств, обращающихся на параллельном рынке, хотя официальных данных нет, и ни один орган пока не располагает точной статистикой», — сказал алжирский лидер.

Он признал, что вне государственного контроля находятся крупные суммы, которые могли бы способствовать развитию национальной экономики.

Global Look Press / Farouk Batich

На протяжении многих лет эксперты и наблюдатели оценивали размер черного рынка в республике от 40 до 60 миллиардов долларов.

Во времена пребывания у власти президента Абдельазиза Бутефлики (1999–2019) руководство предприняло ряд безуспешных попыток решения проблемы. Однако меры не смогли сдержать циркулирующую в теневой экономике денежную массу.

В частности, в 2016 году правительство выпустило казначейские облигации. Привлечь удалось всего 5 миллиардов долларов. Инициатива по внедрению исламского банкинга также не увенчалась успехом.

Последствие разгула девяностых

Бывший глава департамента по контролю и пресечению мошенничества министерства торговли Абд аль-Хамид Букахнун считает, что проблема возникла в эпоху «черного десятилетия». По его словам, параллельный рынок образовался в стране в 1990-х в связи с тяжелой социально-экономической ситуацией, возникшей в результате нескольких лет вооруженной борьбы с терроризмом.

Положение усугубили либерализация внешней торговли и широкое открытие импорта. Это произошло без принятия надлежащих механизмов контроля и введения мер для борьбы с незаконной коммерческой деятельностью.

По прошествии более чем 20 лет «тенизация» захватила сферу обмена валюты, а также стала препятствием на пути банковских операций.

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Бывший эксперт Всемирного банка Мухаммад Ахмидуш уверен, что решение проблемы возможно экономическими преобразованиями, а не административными директивами. Он указал на необходимость либерализовать цену динара и продавать валюту по реальному курсу.

Международный валютный фонд на прошлой неделе призвал руководство Алжира провести структурные реформы. В организации считают, что в связи с падением цен на топливо республика должна предпринять шаги для поддержки наиболее уязвимых групп, а именно реализовать комплексные и последовательные программы фискальной, денежно-кредитной и валютной политики.

Президент Абдельмаджид Теббун предложения МВФ раскритиковал. По его словам, фонд намерен подсадить страну на внешние заимствования.