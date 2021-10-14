AMD выпустила новую видеокарту Radeon RX 6600 по бюджетной цене

Вашингтон, 14 октября. Модель Radeon RX 6600 пополнила бюджетный сегмент магазинов. Компания AMD представила видеокарту на графическом процессоре для комфортного игрового процесса в разрешении 1080р.

Radeon RX 6600 вышла в продажу сразу в нескольких форматах. Так, видеокарта доступна в версиях от техногигантов ASUS, Gigabyte, Yeston, ASRock, SAPPHIRE, MSI, XFX и PowerColor. Цена бюджетной новинки составит 329 долларов США или около 23 000 рублей.

Видеокарта построена на архитектуре RDNA 2 и имеет емкость 8 Гб видеопамяти GDDR6. Комплектация также различается количеством вентиляторов — они зависят от производителя. Карта поддерживает технологию AMD Smart Access Memory (SAM) для игрового процесса на высоких мощностях и увеличенную в два раза производительность.

Radeon RX 6600 также адаптирован под операционную систему Windows 11. Однако недавно эксперты Gartner рекомендовали повременить с обновлением ОП из-за ряда возможных рисков.