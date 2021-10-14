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AMD выпустила новую видеокарту Radeon RX 6600 по бюджетной цене
Технологии
AMD выпустила новую видеокарту Radeon RX 6600 по бюджетной цене
Prt Scr youtube.com  /  Hardware Unboxed

Вашингтон, 14 октября. Модель Radeon RX 6600 пополнила бюджетный сегмент магазинов. Компания AMD представила видеокарту на графическом процессоре для комфортного игрового процесса в разрешении 1080р.

Radeon RX 6600 вышла в продажу сразу в нескольких форматах. Так, видеокарта доступна в версиях от техногигантов ASUS, Gigabyte, Yeston, ASRock, SAPPHIRE, MSI, XFX и PowerColor. Цена бюджетной новинки составит 329 долларов США или около 23 000 рублей.

Видеокарта построена на архитектуре RDNA 2 и имеет емкость 8 Гб видеопамяти GDDR6. Комплектация также различается количеством вентиляторов — они зависят от производителя. Карта поддерживает технологию AMD Smart Access Memory (SAM) для игрового процесса на высоких мощностях и увеличенную в два раза производительность.

Radeon RX 6600 также адаптирован под операционную систему Windows 11. Однако недавно эксперты Gartner рекомендовали повременить с обновлением ОП из-за ряда возможных рисков.

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