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Фетисов считает Ковальчука хорошим дополнением к штабу сборной на Олимпиаде

  /   Обновлено: 14 октября 2021 12:06
Спорт
Фетисов считает Ковальчука хорошим дополнением к штабу сборной на Олимпиаде
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 14 октября. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о возможном включении форварда Ильи Ковальчука в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Он назвал чемпиона Игр-2018 в Пхенчхане авторитетом.

Фетисов выразил уверенность в том, что Ковальчук сможет помочь сборной России на зимних ОИ-2022, поскольку обладает большим опытом.

«Он станет хорошим дополнением к тренерскому штабу. Означает ли это завершение карьеры? Кто знает, может, после Олимпиады опять заиграет. Мы вместе катаемся, он в хорошей форме. Возможно, нужна творческая пауза, а потом снова выйдет на лед», — передает слова Фетисова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 38-летний Ковальчук назначен менеджером команды — он станет помощником главного тренера Алексея Жамнова по подбору хоккеистов. В начале октября стало известно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин включен в состав национальной команды на пекинские Игры.

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Все новости / Спорт / Фетисов считает Ковальчука хорошим дополнением к штабу сборной на Олимпиаде
Илья Ковальчук хоккей вячеслав фетисов фхр
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