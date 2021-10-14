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Перестрелка произошла на акции протеста в Бейруте, есть жертвы

  /   Обновлено: 14 октября 2021 12:34
Весь мир
Перестрелка произошла на акции протеста в Бейруте, есть жертвы
Global Look Press  /  Tom Nicholson/Keystone Press Agency

Бейрут, 14 октября. В ходе перестрелки в столице Ливана погиб один человек, не менее девяти получили ранения. Конфликт, причины которого пока остаются неизвестными, произошел во время протестной демонстрации движений «Хезболла» и «Амаль», требующих увольнения судьи Тарека Битара.

По сообщению журналиста AFP, ставшего свидетелем происшествия, один из участников демонстрации достал пистолет и открыл огонь по находившимся рядом людям. Однако на видеозаписях, опубликованных местными жителями в Twitter, слышны и автоматные очереди. Также пользовали социальных сетей утверждают, что по присутствующим на митинге с крыш зданий стреляли снайперы. После этого на место происшествия прибыли полицейские и армейские подразделения.

Демонстрация была организована в рамках требований об отстранении Битара от расследования дела о взрыве в порту Бейрута. Судья обвиняет ряд политиков и членов «Хезболлы» в причастности к трагедии, что неоднократно приводило к попыткам его отстранения. Власти Ливана старательно препятствовали расследованию, что вызывало массовые протесты со стороны населения, пострадавшего от последствий катастрофы.

В последние несколько недель против Битара были выдвинуты сразу несколько исков, что произошло на фоне решения премьер-министра страны Наджиба Микати снять с подозреваемых депутатскую неприкосновенность, которая не позволяла прокурору вызвать чиновников на допрос.

Взрыв склада с аммиачной селитрой в порту ливанской столицы прогремел в августе 2020 года, став причиной гибели более 200 человек. Свыше 300 тысяч жителей Бейрута остались без жилья. После этого кабинет министров в полном составе подал в отставку из-за антиправительственных демонстраций, а прокуратура возбудила уголовное дело, обвиняя ряд политиков в халатности.

По данным следствия, экс-премьер Ливана Хасан Диаб, а также ряд бывших министров знали об опасности в морской гавани столицы, однако не предприняли никаких действий для предотвращения трагедии. Власти Ливана старательно препятствовали расследованию, что вызывало массовые протесты со стороны населения. В частности, после требований чиновников от следствия был отстранен предшественник Битара, судья Фади Саван, поскольку был признан морально заинтересованной стороной по делу — его дом пострадал в результате взрыва.

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