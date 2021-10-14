Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 октября 13:01
13:00
Видео
Мастерица из Геленджика создает танцующие соломенные куклы
12:56
Происшествия
Самарскую учительницу подозревают в совращении 15-летней ученицы
12:55
Общество
Путин заявил о необходимости создания условий для совмещения женщинами работы и семьи
12:55
Общество
Жители Новосибирска раскритиковали идею депутата запретить троллейбусы
12:53
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, чем может закончиться очередное обострение в Косово
12:52
Происшествия
Экс-чиновник Камалутдинов о ЧП в метро: Извинения от имени всего народа Дагестана излишни
12:51
Политика
Пользователи Facebook возмутились реакции Борреля на контракт Венгрии и «Газпрома»
12:50
Происшествия
Два человека погибли при перестрелке в Бейруте
12:49
Весь мир
Проиранские силы пообещали ответить на израильские авиаудары по Сирии
12:47
Происшествия
Устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете будут судить в больнице
Все новости

Скончалась народная артистка СССР Бэла Руденко
Происшествия
Скончалась народная артистка СССР Бэла Руденко
pixabay.com

Москва, 14 октября. Ушла из жизни оперная певица Бэла Руденко. Ей было 88 лет. О ее смерти сообщает российский критик Андрей Плахов на своей странице в Facebook.

«На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко», — говорится в посте.

При этом причины смерти Руденко не названы. Также неизвестна дата и место прощания с народной артисткой СССР.

Бэла Руденко — советская, украинская и российская оперная певица, педагог, профессор Московской консерватории. В 1973-1988 годах Руденко являлась солисткой оперной труппы Государственного академического Большого театра.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Скончалась народная артистка СССР Бэла Руденко
смерть руденко артистка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru