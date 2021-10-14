Скончалась народная артистка СССР Бэла Руденко

Москва, 14 октября. Ушла из жизни оперная певица Бэла Руденко. Ей было 88 лет. О ее смерти сообщает российский критик Андрей Плахов на своей странице в Facebook.

«На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко», — говорится в посте.

При этом причины смерти Руденко не названы. Также неизвестна дата и место прощания с народной артисткой СССР.

Бэла Руденко — советская, украинская и российская оперная певица, педагог, профессор Московской консерватории. В 1973-1988 годах Руденко являлась солисткой оперной труппы Государственного академического Большого театра.