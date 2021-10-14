Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 октября 13:00
13:00
Видео
Мастерица из Геленджика создает танцующие соломенные куклы
12:56
Происшествия
Самарскую учительницу подозревают в совращении 15-летней ученицы
12:55
Общество
Путин заявил о необходимости создания условий для совмещения женщинами работы и семьи
12:55
Общество
Жители Новосибирска раскритиковали идею депутата запретить троллейбусы
12:53
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, чем может закончиться очередное обострение в Косово
12:52
Происшествия
Экс-чиновник Камалутдинов о ЧП в метро: Извинения от имени всего народа Дагестана излишни
12:51
Политика
Пользователи Facebook возмутились реакции Борреля на контракт Венгрии и «Газпрома»
12:50
Происшествия
Два человека погибли при перестрелке в Бейруте
12:49
Весь мир
Проиранские силы пообещали ответить на израильские авиаудары по Сирии
12:47
Происшествия
Устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете будут судить в больнице
Все новости

Лавров заявил о работе по согласованию графика дальнейших контактов Путина с Байденом
Политика
Лавров заявил о работе по согласованию графика дальнейших контактов Путина с Байденом
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Минск, 14 октября. Москва и Вашингтон проводят консультации на различных уровнях по согласованию потенциального графика встреч президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

Дипломат подчеркнул, что у президентов есть обоюдное желание развивать рабочие отношения в этой плоскости.

«Мы в целом и в ходе моих контактов с госсекретарем (США Энтони. — Прим. ФАН) Блинкеном, и на уровне наших заместителей рассматриваем потенциальные графики дальнейших контактов наших президентов», — сказал он.

Ранее стало известно, что обстановка в Афганистане может стать поводом для новой встречи Путина и Байдена. Ситуация в регионе обострилась в значительной степени после решения Пентагона о выводе американских войск из страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров заявил о работе по согласованию графика дальнейших контактов Путина с Байденом
путин лавров байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru