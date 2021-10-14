Лавров заявил о работе по согласованию графика дальнейших контактов Путина с Байденом

Минск, 14 октября. Москва и Вашингтон проводят консультации на различных уровнях по согласованию потенциального графика встреч президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

Дипломат подчеркнул, что у президентов есть обоюдное желание развивать рабочие отношения в этой плоскости.

«Мы в целом и в ходе моих контактов с госсекретарем (США Энтони. — Прим. ФАН) Блинкеном, и на уровне наших заместителей рассматриваем потенциальные графики дальнейших контактов наших президентов», — сказал он.

Ранее стало известно, что обстановка в Афганистане может стать поводом для новой встречи Путина и Байдена. Ситуация в регионе обострилась в значительной степени после решения Пентагона о выводе американских войск из страны.