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Бывшая жена Серова трогательно обратилась к тяжелобольному музыканту
Шоу-бизнес
Бывшая жена Серова трогательно обратилась к тяжелобольному музыканту
Пресс-служба ДК Ленсовета

Москва, 14 октября. Экс-жена певца Александра Серова Елена Аворес эмоционально высказалась в поддержку музыканта, который оказался в больнице с COVID-19, и заступилась за дочь после обвинений в безразличии к отцу.

Александр Серов проходит лечение от осложнений на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Артист не остался один в тяжелом состоянии — родственники и даже бывшая жена сплотились, чтобы оказать поддержку музыканту. Так, Елена Аворес опубликовала пост в Instagram, в котором трогательно обратилась к экс-супругу и призвала его держаться ради близких.

«Вся семья, хоть мы и не всегда общаемся, все наши мысли и действия — только во здравие Александра… Мы сейчас все за одно! Саш, тебя очень много людей любит! Ты очень много добра нес в этот мир. Ты нам еще нужен! Живи!» — призвала экс-жена Серова.

Аворес также заступилась за Мишель Серову, дочь артиста. Девушку осудили за публикации об отпуске и секретах красоты, пока ее отец находится в реанимации. Аворес призвала хейтеров оставить ее дочь в покое и напомнила: в тяжелые моменты нет места обидам.

Недавно появились новые подробности о состоянии Серова в больнице. Врачи выявили у артиста дыхательную недостаточность на фоне поражения легких.

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здоровье семья серов
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