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Министры энергетики России и Судана обсудили развитие сотрудничества
Весь мир
Министры энергетики России и Судана обсудили развитие сотрудничества
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 14 октября. Министр энергетики Судана Джадин Али Обейд подтвердил желание государства развивать отношения с РФ на благо двух дружественных стран.

Правительственные источники в Хартуме сообщили, что об этом чиновник заявил коллеге Николаю Шульгинову в рамках участия в международном форуме «Российская энергетическая неделя», который проводится в Москве с 13 по 15 октября. В ходе диалога Обейд рассказал о позитивных изменениях в Судане, особенно после отмены международных санкций и ограничений, введенных в отношении государства в эпоху прежнего режима.

Он призвал главу Минэнерго РФ поощрять частные компании к инвестированию в экономику его страны. В свою очередь Николай Шульгинов поблагодарил делегацию из Хартума за участие в форуме, выразив высокую оценку взаимовыгодным отношениям. Он внес ряд предложений по расширению сотрудничества, касающихся в том числе привлечения частного сектора. Министр подтвердил, что настало время для реализации проектов на местах, и отметил, что Россия в предстоящий период ориентируется на Африку, где Судан является приоритетом для ее экономической политики.

Двумя неделями ранее Джадин Али Обейд принял в Хартуме делегацию Торгово-промышленной палаты РФ. Стороны обсудили расширение сотрудничества и возможности инвестирования в сфере энергетики.

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