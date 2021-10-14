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Близкие Александра Серова пытались скрыть госпитализацию заболевшего COVID-19 певца

  /   Обновлено: 14 октября 2021 11:56
Общество
Близкие Александра Серова пытались скрыть госпитализацию заболевшего COVID-19 певца
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Москва, 14 октября. Источник ФАН, близкий к семье Александра Серова, прокомментировала новость об ухудшении состоянии музыканта. По его словам, родные пытались скрыть информацию о состоянии артиста.

В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей источник сообщил, что информация об ухудшении состояния здоровья певца не поступала. Близкие артиста надеялись не оглашать информацию о госпитализации звезды.

«Надеялись, что историю с тем, что Серов попал в больницу удастся скрыть. Не получилось», - цитирует ФАН собственный источник.

Информация о госпитализации исполнителя появилась в Сети, когда артиста перевозили из одной больницы в другую. «Утечка» информации произошла в момент, когда исполнителя из перевозили из первой клиники.

Ранее появилась информация об ухудшении здоровья исполнителя хита «Я люблю тебя до слез». По словам врачей, у музыканта развилась дыхательная недостаточность второй степени.

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здоровье серов коронавирус
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