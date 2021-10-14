Лидер Рабочей партии Йонас Гар Стере возглавит норвежское правительство

Осло, 14 октября. Главой кабинета министров Норвегии назначен лидер одержавшей победу на парламентских выборах норвежской Рабочей партии Йонас Гар Стере, сообщили в пресс-службе правительства.

По имеющимся данным, все необходимые документы уже подписаны и Стере официально войдет в должность премьер-министра европейского государства уже 14 октября.

«Новое Правительство Норвегии назначено, положение об этом вступает в силу с 12:00 (13:00 по московскому времени). Премьер-министр — Йонас Гар Стере», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее стало известно, что норвежская Рабочая партия, которая выступает за сближение с Россией, одержала победу на парламентских выборах. По данным избирательной комиссии, политическая сила заручилась поддержкой 26,4% избирателей. Правящую партию поддержали только 20,5% жителей государства.