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Лидер Рабочей партии Йонас Гар Стере возглавит норвежское правительство

  /   Обновлено: 14 октября 2021 11:48
Политика
Лидер Рабочей партии Йонас Гар Стере возглавит норвежское правительство
Global Look Press  /  Xinhua/ZUMAPRESS.com

Осло, 14 октября. Главой кабинета министров Норвегии назначен лидер одержавшей победу на парламентских выборах норвежской Рабочей партии Йонас Гар Стере, сообщили в пресс-службе правительства.

По имеющимся данным, все необходимые документы уже подписаны и Стере официально войдет в должность премьер-министра европейского государства уже 14 октября.

«Новое Правительство Норвегии назначено, положение об этом вступает в силу с 12:00 (13:00 по московскому времени). Премьер-министр — Йонас Гар Стере», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее стало известно, что норвежская Рабочая партия, которая выступает за сближение с Россией, одержала победу на парламентских выборах. По данным избирательной комиссии, политическая сила заручилась поддержкой 26,4% избирателей. Правящую партию поддержали только 20,5% жителей государства.

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