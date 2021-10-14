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Крымский политолог Джаралла пристыдил Киев за слова об «экстрадиции» Поклонской из Кабо-Верде
Политика
Крымский политолог Джаралла пристыдил Киев за слова об «экстрадиции» Поклонской из Кабо-Верде
instagram.com  /  nv_poklonskaya

Москва, 14 октября. Заявления официального Киева об «экстрадиции» посла России Натальи Поклонской из Кабо-Верде приведут только к дипломатическому триумфу России и унижению Украины, заявил авторитетный крымский политолог Владимир Джаралла.

Крымский политический обозреватель пристыдил пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко и заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, заявивших о подготовке обращения к властям африканской республики по поводу «выдачи» экс-прокурора. Официальный Киев продолжает приписывать Поклонской «госизмену» и заявляет, что у нее «не получится спрятаться» в Африке.

Заявления команды президента Владимира Зеленского ничтожны и позорят в первую очередь украинскую сторону, подчеркнул Джаралла. Во-первых, в пользу Поклонской говорит иммунитет посла, который делает ее неприкосновенной фигурой в любой точке земного шара. Во-вторых, подчеркивает эксперт, сами украинские власти настолько себя дискредитировали и лишили реального политического влияния, что все их заявления могут обернуться только ростом влияния России в Африке, а значит — дипломатической победой.

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«С практической точки зрения их угрозы значения не имеют. Иммунитет посла, давние связи еще советского периода и нынешний вес нашей страны делают угрозы политических ничтожеств смешными. Ну, а Поклонская получает дополнительную долю внимания, что всегда важно в дипломатической работе», — объяснил Владимир Джаралла.

На заявления официального Киева об «экстрадиции» Поклонской обратили внимание и на Смоленской площади в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осадила команду Владимира Зеленского, предложив им сначала научиться применять правосудие на территории Украины, а потом уже выступать с абсурдными заявлениями и призывами к другим странам.

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Все новости / Политика / Крымский политолог Джаралла пристыдил Киев за слова об «экстрадиции» Поклонской из Кабо-Верде
Наталья Поклонская украина россия мид рф крым
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