Антифа устроили массовые беспорядки в центре Портленда

Портленд, 14 октября. Антифашистские организации устроили протестную акцию в центре Портленда, штат Орегон, в память об убитом 23-летнем активисте Шоне Килихере.

Участники акции собрались у здания суда округа Малтнома и потребовали расследовать гибель товарища. После этого они стали запускать фейерверки и соорудили баррикаду из мусорных баков, которую потом подожгли. Митинг прошел без столкновений с полицией.

❗BREAKING: Portland, last night: Antifa take to the streets in front of the Justice Center in downtown Portland holding a memorial for Sean “Armeanio” Kealiher ????????



