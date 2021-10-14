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Актриса Анна Кошмал анонсировала скорый выход седьмого сезона «Сватов»
Общество
Актриса Анна Кошмал анонсировала скорый выход седьмого сезона «Сватов»
vk.com  /  Анна Кошмал

Москва, 14 октября. Популярная в России актриса Анна Кошмал сообщила поклонникам сериала «Сваты» радостную новость. Звезда телекомедии анонсировала скорый выход седьмого сезона популярного проекта.

Показ новых эпизодов состоится в ближайшее время. В преддверии премьеры в своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала фотографию со съемочной площадки и ссылку на первый тизер-трейлер. Создатели пока не разглашают, когда же зрители смогут насладиться новыми приключениями полюбившихся героев. Предположительно это произойдет в конце октября — начале ноября.

««Сваты» возвращаются на ваши экраны! Долгожданная премьера уже совсем скоро! Верим и ждем!» — гласит подпись под видео, опубликованном на YouTube.

Седьмой сезон популярных «Сватов» снимался в Грузии, в нем на телеэкраны вернется повзрослевшая Евгения Ковалева (Анна Кошмал) и ее бабушки и дедушки. Кроме того, в новых эпизодах зрители узнают историю знакомства Ивана Будько (Федор Добронравов) с женой Валентиной (Татьяна Кравченко) и кумом Митяем Буханкиным (Николай Добрынин).

Ранее звезда комедийного сериала Олеся Железняк подтвердила информацию о выходе сериала уже этой осенью. Она отметила, что зрители смогут увидеть новые эпизоды в октябре-ноябре.

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сериал сваты кошмал
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