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Аэродром Левашово станет местом совместного базирования военных и гражданских самолетов
Армия
Аэродром Левашово станет местом совместного базирования военных и гражданских самолетов
wikipedia.org  /  Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0

Москва, 14 октября. Минобороны РФ и компания «Газпром» заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродрома Левашово в Ленинградской области, что позволит использовать его в интересах гражданского воздушного флота.

По имеющейся информации, на реализацию проекта в этом году «Газпром» выделит более 10 миллиардов рублей. До 2022 года планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу (ВПП), а также возвести необходимые сооружения и коммуникации, а также оборудовать аэродром аэронавигационным и метеорологическим оборудованием.

«Дополнительно силами ПАО «Газпром» на аэродроме будет возведен современный аэровокзальный комплекс гражданской авиации, пропускная способность пассажирского терминала составит 250 человек в час», — сказано в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени специалисты уже завершили разработку проектной документации для проведения работ по реконструкции ВПП. В данный момент на аэродроме ведутся строительно-монтажные работы.

Ранее заслуженный летчик России Вадим Базыкин говорил, что второй аэропорт не станет альтернативой Пулково, а будет использоваться для ведомственных перевозок «Газпрома». Всего на реализацию данного проекта планируют потратить более 41 миллиарда рублей.

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