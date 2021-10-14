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Rockstar прекратила продажи оригинальной серии игр GTA в цифровых магазинах
Общество
Rockstar прекратила продажи оригинальной серии игр GTA в цифровых магазинах
Prt Scr youtube.com  /  Rockstar Games Россия

Лос-Анджелес, 14 октября. Разработчик компьютерных игр Rockstar Games официально снял с продажи культовую серию игр Grand Theft Auto — GTA III, Vice City и San Andreas. Приложения теперь доступны лишь для скачивания на мобильные устройства.

Культовые игры, которые впервые вышли в 2001, 2002 и 2004 годах, больше недоступны для покупки как на консоли, так и на компьютер. Однако владельцы ранее приобретенных копий смогут продолжить играть без каких-либо ограничений. Официальный представитель разработчика объяснил, что решение было принято в связи с полным перезапуском серии, который ожидается в ближайшее время, сообщает «Газета.ру».

Ремастер классической трилогии получит название Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Его выход для консолей и персональных компьютеров запланирован на конец года. Однако для мобильных устройств игра станет доступна лишь в следующем году.

Ранее стали известны некоторые подробности анонса перевыпуска культовых игр GTA. Согласно информации инсайдера Тома Хендерсона, новинка от компании Rockstar может появиться уже 11 ноября сразу на всех современных игровых платформах. Официально дату премьеры назовут в конце октября, в честь 20-летия третьей части Grand Theft Auto.

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