Офис генпрокурора Украины: Киев не обращался к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили

Киев, 14 октября. Киев на отправлял запрос в Тбилиси о выдаче задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил представитель офиса генпрокурора Украины.

По имеющимся данным, на официальном уровне никаких попыток по экстрадиции Саакашвили пока не предпринималось.

«На данный момент ходатайства украинских органов досудебного расследования в Департамент международно-правового сотрудничества офиса генерального прокурора о выдаче Михаила Саакашвили не поступали», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Саакашвили принял решение о возвращении на родину, где был задержан правоохранительными органами. Грузинский суд признал виновным политика по двум уголовным делам. Бывшему президенту республики грозит девять лет тюремного заключения.