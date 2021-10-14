Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет готов для запуска в ближайшие дни

Москва, 14 октября. Российский трубопровод «Северный поток — 2» будет готов для запуска в ближайшие дни, в остальном все зависит от европейцев, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».

Председатель правления компании «Латвияс газе» Айгарс Калвитис, в свою очередь, подчеркнул, что прокачка топлива по газопроводу является единственным эффективным инструментом для стабилизации цен.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках мероприятия отметил, что введение в эксплуатацию «СП-2» могло бы снизить градус напряжения на топливном рынке Европы. Однако в настоящий момент это невозможно из-за административных барьеров.

Стоимость ноябрьского фьючерса газа на хабе TTF в Нидерландах росла до 1229 долларов за тысячу кубометров. Ситуация на энергетическом рынке по-прежнему остается нестабильной, при этом Европа пока не обращалась к России по линии правительства с просьбой от увеличении поставок голубого топлива.